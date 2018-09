Thương hiệu thời trang công sở nam cao cấp Merriman khai trương showroom mới tại 11B, Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP HCM.

Thương hiệu Merriman thuộc Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Lễ khai trương ngày 11/1 có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và đại diện các công ty thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam...

Không khí ngày khai trương.

Với việc mở rộng hệ thống showroom trưng bày và bán sản phẩm, Merriman sẽ đem đến cho khách hàng địa chỉ mua sắm mới, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của khách hàng ngày càng lớn ở TP HCM nói riêng và thị trường nội địa nói chung.

Ông Nguyễn Đức Trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ phát biểu tại buổi lễ.

Showroom nằm ở ngay trung tâm thành phố, với tổng diện tích 100m2 được thiết kế hiện đại, sang trọng, cách trang trí và trưng bày sản phẩm hài hòa tạo nên một không gian mua sắm tiện nghi cho khách hàng. Thương hiệu Merriman với các sản phẩm chính như: áo vest nam, quần Tây nam, quần khaki nam, áo sơ mi nam, phụ kiện sẽ đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đặc biệt, trong tuần lễ khai trương, Merriman tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại đến 20% áp dụng cho tất cả sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Trị cùng đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam và đơn vị The Pathfinder thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Sau 2 năm phát triển thành công tại thị trường Việt Nam, thương hiệu thời trang công sở nam cao cấp Merriman đã có mặt ở khắp các tỉnh thành, hơn 20 cửa hàng và đại lý trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Merriman sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân phối cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Các sản phẩm của thương hiệu tham khảo tại đây.

Hệ thống cửa hàng Merriman

- Tầng 1, trung tâm thương mại Vinatex , 25 Bà Triệu, Hà Nội.

- Tầng 1, trung tâm thương mại Vinatex, 430 Vạn Phúc , Hà Đông, Hà Nội.

- Tầng 4, trung tâm thương mại Pico, 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số 243 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Số 16 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng.

- Số 76 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.

- Tầng 1 trung tâm thương mại Chợ Lớn, Đường 31/3, Quy Nhơn.

- Tầng 2, trung tâm thương mại Vinatex, 78 Lý Thường Kiệt, Buôn Mê Thuột.

- Tầng 1, trung tâm thương mại Vinatex, 1 Phan Chu Trinh, Đà Lạt.

- Trung tâm thương mại Vinatex Tân Thuận - 571 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP HCM.

- Số 11B Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP HCM.

- Tầng 1, trung tâm thương mại Vinatex, Trần Phú, Bạc Liêu.

- Tầng trệt trung tâm thương mại Vinatex, ngã 3 Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Biên Hòa

(Nguồn: Merriman)