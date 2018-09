Maya: 'Tôi không nhái váy của Hà Hồ'

Nữ ca sĩ và stylist Đỗ Long đều khẳng định không tham khảo mẫu playsuit mà Công Trí thực hiện cho Hà Hồ năm 2014.

Trong liveshow mở màn chương trình The Remix 2016 tối 3/1, ca sĩ Maya gây ấn tượng khi diện một thiết kế độc đáo, dựng phom 3D cầu kỳ do stylist Đỗ Long thực hiện. Với ý tưởng đưa hình ảnh nhân vật Trà My do Maya thủ vai trong phim Scandal lên sân khấu, Đỗ Long và stylist Lyskeli đã sử dụng hai gam màu đỏ - đen làm chủ đạo. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những chi tiết laser-cut trên trang phục này có nhiều nét tương đồng với mẫu playsuit do nhà thiết kế Công Trí sáng tạo, từng được Hồ Ngọc Hà mặc vào tháng 9/2014.

Maya nổi bật trên sân khấu The Remix với bộ cánh công phu, gợi cảm.

Phom dáng chính của trang phục là áo corset kèm quần chẽn sexy. Ở đoạn sau của tiết mục, nữ ca sĩ tháo bỏ phần vạt dài quấn quanh hông.

Một số người nhận xét rằng đồ diễn của Maya khá giống bộ playsuit mà Hà Hồ diện trong một sự kiện tối 21/9/2014.

Trước sự việc, Maya chia sẻ, cô hoàn toàn không biết đến bộ trang phục của Hồ Ngọc Hà trước đó, và nữ ca sĩ khẳng định mình chưa bao giờ "đạo nhái".

Stylist Đỗ Long cũng lên tiếng: "Nguyên tắc làm việc của tôi là không bao giờ học hỏi hay đạo ý tưởng của bất kỳ nhà thiết kế trong nước nào, vì showbiz Việt nhỏ lắm, làm thế ra đường sao dám nhìn mặt nhau. Huống hồ đây là tác phẩm của anh Công Trí - một trong những nhà thiết kế tôi ngưỡng mộ nhất về tài năng ở Việt Nam".

Tự nhận mình là người thẳng thắn, dám làm dám chịu, Đỗ Long cho biết thêm, hai bộ trang phục về cơ bản không hề liên quan về chất liệu, cách dựng phom. Và nếu có copy hay tham khảo ý tưởng thì anh sẽ xem mẫu nước ngoài để "đỡ bị mang tiếng".

Bộ cánh của Maya được Đỗ Long và Lyskeli bàn bạc ý tưởng, vẽ phác thảo trên giấy trong vài ngày.

Các họa tiết 3D và đính đá được thực hiện công phu, tỉ mỉ.

Thực tế, kỹ thuật laser-cut dựng khối 3D đã được nhiều nhà mốt trên thế giới áp dụng từ lâu, đòi hỏi đầu tư nhiều tâm sức để làm nên một tác phẩm trau chuốt, sắc sảo. Trong hình là một sáng tạo từ thương hiệu Iris van Herpen, thuộc bộ sưu tập Xuân 2011.

Studs