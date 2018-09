May 10 khuyến mãi lớn

Thương hiệu áp dụng chương trình ưu đãi lớn, tặng 10%- 50% toàn bộ sản phẩm từ ngày 19/12/2014 đến hết ngày 4/1/2015.

Mừng sự kiện May 10 lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là “Thương hiệu quốc gia”, trên toàn hệ thống cửa hàng của hãng áp dụng chương trình ưu đãi lớn, tặng 10% - 50% toàn bộ sản phẩm tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Các cửa hàng May 10 tại miền Trung và miền Nam cũng có nhiều phần quà dành cho khách hàng nhân dịp này. Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 19/12/2014 đến hết ngày 4/1/2015. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra hội chợ thời trang Việt Nam VIFF (19 - 25/12), tại triển lãm Giảng Võ, khách hàng của May 10 có thể tham quan và mua sắm các sản phẩm mới nhất của hãng tại nhà A và nhà D.

Địa chỉ mua hàng.

- 765 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

- Tầng 1 Trung tâm TM Savico Mega Mall, quận Long Biên, Hà Nội.

- Số 2 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số 104 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Số 14 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tầng 3 gian hàng 310 - Vincom 2, Hà Nội.

- 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Số 42 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số 136 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Tầng 2 Trung tâm thương mại The Garden, Từ Liêm, Hà Nội.

- Gian hàng B1 số 12 - đường số 7- tòa nhà Times City-458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 42C Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số 95 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

- Số 5/106 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số 148 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long.

- Tổ 6 Trung tâm Đông Hưng, huyện Đông Hưng.

- 17 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong.

- Thị Trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.

- 130, Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

- Số 04Bis, đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM.

- Số 135, Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

- Siêu thị maximark số 15-17, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM.

- Siêu thị maximark số 3-3C, đường 3/2, quận 10, TP HCM.

- Siêu thị Big C Pandora 1/1 đường Trường Chinh, quận Tân Phú, TP HCM.

(Nguồn: May 10)