Mâu Thuỷ là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013

Cô gái cao 1m78 với sự tự tin và quyết liệt đã bước lên ngôi vị cao nhất của 'Người mẫu Việt Nam' mùa 4.

Khi MC Anh Tuấn mời hai thí sinh đứng trước màn hình để công bố kết quả, Mâu Thanh Thuỷ đã vỡ oà khi thấy tấm hình của mình xuất hiện. Cô gái với mái tóc tém cá tính đã vượt qua 18 thí sinh để trở thành quán quân cuộc thi "Người mẫu Việt Nam 2013". Đây được đánh giá là một kết quả phù hợp với sự kỳ vọng của nhiều khán giả.

Các thí sinh chúc mừng Quán quân Next Top mùa 4

Giám khảo Nam Trung bày tỏ anh thích cách tạo dạng của Mâu Thanh Thuỷ bởi cô biết làm cho những bộ quần áo trở nên lộng lẫy hơn. Thanh Hằng và Đỗ Mạnh Cường cùng đánh giá cao khả năng làm chủ sân khấu của Thuỷ. Chân dài được khen ngợi là luôn biết mình phải làm gì và không có những động tác thừa.

Miss J. cũng bị ấn tượng bởi khả năng chụp hình của Mâu Thanh Thuỷ. "Cô ấy thật tuyệt vời. Sự tự tin, lối di chuyển và vẻ đẹp cơ thể đều được cô ấy nắm rõ và thể hiện qua ống kính. Thuỷ biết cách truyền đạt ý tưởng của bộ trang phục. Trở thành quán quân, tương lai của cô ấy sẽ rất rộng mở".

Tuấn Việt và Thanh Thuỷ cười rạng rỡ bên nhau

Đối với Tuấn Việt, Thanh Hằng thích cách anh phối hợp động tác với âm nhạc. Cô tiếp tục nhấn mạnh rằng Việt biết tiết chế con người mình khi chụp hình. Giám khảo Nam Trung đánh giá cao hình tượng Michael Jackson mà anh thể hiện trong phần thi. Quan sát màn biểu diễn của Tuấn Việt, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng mẫu nam này sẽ trở thành nhân tố mới trong ngành thời trang cũng như làng giải trí Việt.

Chuyên gia catwalk quốc tế, Jay Alexander thấy Tuấn Việt biết cách tận dụng thế mạnh bản thân để đưa vào hình chụp. Anh đùa: "Nếu trở thành quán quân chương trình, Việt sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi".

Tuấn Việt chia sẻ, anh rất may mắn vì có gia đình ủng hộ từ đầu cuộc thi. "Dù ai là người chiến thắng đêm nay, con đường vẫn sẽ mở rộng với tất cả mọi người".

Trong khi đó, Mâu Thủy hồi hộp tâm sự: "Vượt qua hàng nghìn người để đến với vị trí Top 2 hôm nay, Thủy hy vọng những bức hình của Thủy và Việt đều xứng đáng để trở thành quán quân".

Trước khi diễn ra phần thi dành cho Top 2 là Photoshoot, giám khảo Nam Trung cho biết: "Thử thách này đòi hỏi sự tinh tế. Mỗi người sẽ có 2-3 khúc nhạc khác nhau để biến phần thi thành một màn biểu diễn dựa trên các kiến thức học được trong suốt chương trình".

Mâu Thanh Thuỷ là người mở màn. Với các giai điệu có nhịp độ nhanh dần, cô thể hiện nhiều tư thế gợi cảm giống các ca sĩ và vũ công khi diện đồ ngắn bó sát. Tới lúc tiết tấu nhạc dồn dập hơn và Mâu Thanh Thuỷ phải mặc thêm váy có tà xoè rộng khá vướng víu, cô vẫn biết cách chuyển tay và dừng hợp lý để tạo ra khoảnh khắc đẹp. Dù vậy, kiểu chống nạnh cũ kỹ cộng thêm vài giây bị khựng lại do bí ý tưởng khiến màn trình diễn của Mâu Thanh Thuỷ chưa thực sự hoàn hảo.

Một khoảnh khắc ấn tượng của Mâu Thanh Thuỷ trong phần thi chụp hình. Xem thêm hình ảnh tạo dáng tự tin trong phần thi Photoshoot của top 2.

Tuấn Việt xuất hiện với áo lưới và quần da khi tạo dáng. Anh đã vào vai chàng Adam trong các bức phù điêu nghệ thuật và đã chiếm được cảm tình của khán giả. Khi khoác thêm áo da cùng cặp kính "ngầu" mạnh mẽ, Vũ Tuấn Việt "biến hình" thành Michael Jackson. Tuy vậy, cách học hỏi này của chàng trai cao 1m82 chưa giúp trang phục nổi bật cá tính.

Tuấn Việt thể hiện sự mạnh mẽ trước ống kính

Nhiếp ảnh gia Lee Powers thực hiện phần chụp hình cho top 2 trên sân khấu. Anh từng tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và chụp cho những thương hiệu và tạp chí thời trang lớn. Chuyên gia gợi ý để có hình chụp đẹp, người mẫu phải cảm thấy yêu thích công việc mà họ đang làm. Bên cạnh đó, họ cần luôn gắn kết với camera, tạo ra kết nối với khán giả nhờ ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và quan trọng nhất, phải hiểu được trang phục mình đang mặc.

Sau khi xem xong màn trình diễn của hai thí sinh, Daniel Boey, giám khảo cuộc thi Asia's Next Top Model cho biết ông thấy ngành thời trang và người mẫu Việt Nam có nhiều tiềm năng. Trước đây, Daniel cũng từng làm việc với nhiều người mẫu Việt như Thuỳ Trang. Nếu có cơ hội trong tương lai, ông sẽ mời các mẫu Việt đến diễn show cho mình.

Trong lúc chờ đợi giám khảo chấm điểm phần thi Photoshoot của Top 2, khán giả được lắng nghe ca khúc sôi động mang tên She Rocks do Trang Pháp sáng tác và thể hiện.

Khi công bố kết quả phần thi catwalk, Thanh Hằng chia sẻ việc quyết định chọn ra người vào vòng trong là thử thách lớn đối với giám khảo. Giám khảo Nam Trung cũng khẳng định: "Nếu thí sinh bị thử thách một thì chúng tôi bị thử thách 10 vì càng vào sâu, tình cảm của chúng tôi với các em càng nặng hơn".

Im lặng vài phút, Thanh Hằng bất ngờ tuyên bố hai thí sinh được lựa chọn là Thanh Thuỷ và Tuấn Việt. Cả bốn thí sinh ôm chầm lấy vị nữ giám khảo lúc cô bước lên sân khấu. Sau khi mời Thanh Thuỷ và Tuấn Việt vào cánh gà để chuẩn bị cho phần thi chụp hình, Thanh Hằng tiết lộ cô có món quà dành cho hai thí sinh còn lại. Tuy vậy, do trục trặc kỹ thuật nên món quà không được chiếu trên màn hình như dự định. Vị giám khảo đành ôm lấy thí sinh rồi mời họ lui xuống sân khấu.

Mâu Thanh Thuỷ và Tuấn Việt ôm chầm lấy nhau khi biết được lọt vào top 2.

Chương trình tiếp diễn với ca khúc Em đẹp nhất đêm nay của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York thể hiện. Trước đó khi chờ kết quả hội ý chọn top 2 của giám khảo, khán giả được chiêm ngưỡng bộ sưu tập "Sự chuyển động của những cánh hoa rơi" của nhà thiết kế Châu Chấn Hưng. Các chân dài từng tham gia Vietnam's Next Top Model lần lượt bước lên sân khấu với màn mở đầu là Thuỳ Trang. Vị trí vedette được giao cho Hoàng Thuỳ. Cô diện một bộ váy cam được cắt cúp tinh tế và sang trọng.

Kyo York hát "Em đẹp nhất đêm nay"

Phần thi đầu tiên trong đêm chung kế là catwalk. Thanh Hằng cho biết đối với một người mẫu nữ, điều quan trọng là phải có được bước chân uyển chuyển, lưng thẳng. Trong khi đó, mẫu nam phải thể hiện được sự mạnh mẽ, bản năng đàn ông đồng thời tôn trang phục của nhà thiết kế cũng như truyền được sức sống của mỗi thiết kế tới khán giả.

Bốn thí sinh diện đồ đa đen để trình diễn catwalk. Xem thêm hình ảnh top 4 trong phần thi catwalk.

Giám khảo Next Top Mỹ cũng khẳng định tầm quan trọng của catwalk với một người mẫu. Mỗi thí sinh phải thể hiện sự tự tin và cá tính. "Phải truyền được sự tự tin của mình đến với khán giả thì người mẫu mới thành công được. Thành công trong một show thì khách hàng sẽ đặt thêm nhiều show tiếp theo. Bên cạnh đó, các thí sinh phải biết cách thổi sức sống vào trang phục".

Tuấn Việt mở đầu màn thi catwalk với áo khoác suông và quần da. Theo sau anh là Mâu Thanh Thuỷ với đồ da ngắn. Lê Văn Kiên và Chà Mi lần lượt bước ra sân khấu sau đó. Cả bốn thí sinh đều thực hiện bài thi trơn tru. Tuy nhiên, Chà Mi và Văn Kiên biết cách phối hợp với nhau để màn diễn tự nhiên hơn hai "đối thủ".

Sau khi xem xong màn catwalk, Thanh Hằng thốt lên: "Bản thân tôi chạnh lòng và buồn vì trong các tập thi trước các bạn lại không xuất sắc đến như vậy khiến tôi phải đóng vai ác". Màn biểu diễn của bốn thí sinh cũng khiến Nam Trung không khỏi xúc động. Anh cảm ơn Thanh Hằng và Miss J. đã đem lại cho "học trò" của mình những "bước đi kỳ diệu" trong đêm chung kết.

Lê Văn Kiên và Mâu Thanh Thuỷ lên chào khán giả trước Chà Mi và Tuấn Việt.

Cả bốn thí sinh đều diện đồ trắng thanh lịch

Trước đó, Lê Văn Kiên và Mâu Thanh Thuỷ nắm tay nhau bước lên phía trước theo sau là Chà Mi và Tuấn Việt. Các thí sinh cùng nhau đi hết một vòng sân khấu rồi kết thúc ở đỉnh kim tự tháp để vẫy tay, mỉm cười chào khán giả. Ngắm nhìn học trò tự tin trên sân khấu, Thanh Hằng bày tỏ: "Mọi người hay nói Hằng hay tâng bốc thí sinh nhưng tôi cảm thấy mình làm vậy là hơi ít bởi họ đều là những người mới vào nghề. Mặc dù có thể nhiều người không thích màn trình diễn vừa rồi nhưng tôi thấy đó là màn catwalk tuyệt vời nhất của họ". Đỗ Mạnh Cường cho biết anh cũng ấn tượng bởi sự tự tin của các thí sinh top 4. Đó là minh chứng cho sự lựa chọn của giám khảo là hoàn toàn chính xác. Nam Trung tâm sự khi thấy bốn thí sinh toả sáng trên sân khấu, anh tin mình cùng các giám khảo khác đã không sai lầm. "Những lời khen của Thanh Hằng còn là quá ít đối với sự lựa chọn ấy", giám đốc sáng tạo nói.

Miss J. nhận xét: "Chương trình năm nay có sự tham gia của nhiều thí sinh tiềm năng nhưng chỉ có 4 thí sinh giỏi nhất được chọn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ê-kíp đã tinh tường chọn ra 3 vị giám khảo xuất sắc ngồi đây để nhìn thấy được bốn người tiềm năng nhất". Kết thúc màn nhận xét, "nữ hoàng catwalk" còn nhắc người hâm mộ đừng quên hai thí sinh nam "rất sexy và nóng bỏng" bên cạnh những người mẫu nữ vốn đã quen thuộc với cuộc thi này.

Trong màn trò chuyện với MC Anh Tuấn trước đó, chuyên gia trang điểm kiêm giám đốc sáng tạo Nam Trung chia sẻ điều bất ngờ của chương trình không phải ở các giám khảo mà ở sự lột xác và cống hiến tuyệt vời của các thí sinh. Anh mong rằng các bạn sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả tối nay.

Bốn giám khảo tự hào khi chia sẻ về các thí sinh.

Về phần Thanh Hằng, khi được chọn làm host, cô rất vui nhưng cũng vô cùng áp lực. Chân dài hy vọng mỗi thí sinh sẽ toả sáng theo cách của mình trong đêm chung kết. Trong khi, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết đây là mùa thứ 4 anh ở vị trí giám khảo và cảm giác vẫn lo lắng "như mới".

"Nữ hoàng catwalk" Miss J gây thích thú cho khán giả bằng câu: "Xin chào" lúc xuất hiện trên sân khấu. Anh tâm sự: "Tôi rất hào hứng khi được tham dự chung kết Vietnam's Next Top Model ngày hôm nay. Sau 18 mùa tham gia ANTM, đây là lần đầu tiên anh được tới Việt Nam để có mặt tại chương trình này. Các thí sinh hôm nay thật tuyệt vời. Các cô gái thì thật yêu kiều còn thí sinh nam, họ rất sexy và sở hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng".

Miss J. catwalk uyển chuyển khi lên sân khấu trò chuyện với MC.

Khoảng 21h, hàng loạt người nổi tiếng đã có mặt tại thảm đỏ chung kết Vietnam's Next Top Model 2013. Trước dàn chân dài Next Top các mùa như Hoàng Thuỳ, Diễm My, Thuỳ Trang, Kha Mỹ Vân, Mai Giang và nhiều mỹ nhân Việt gợi cảm với váy áo quyến rũ, "nữ hoàng catwalk" Jay Alexander cũng gây chú ý khi mặc váy đen và đeo bờm điệu đà.

Hồ Ngọc Hà hát We wish you a Merry Christmas với trang phục Noel vui nhộn

Sau màn mở đầu sôi động với liên khúc We wish you a Merry Christmas và Fashion Show của Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thuỳ dẫn đầu 16 thí sinh Next Top năm nay và các năm trước ra diễn trên sân khấu với các bộ trang phục cá tính.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 Hoàng Thùy mở đầu phần trình diễn.

Chung kết Vietnam's Next Top Model 2013 ngoài 3 gương mặt giám khảo quen thuộc gồm host Thanh Hằng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và chuyên gia trang điểm Nam Trung còn có sự góp mặt của Miss J (hay Jay Alexander) - giám khảo 18 mùa Vietnam's Next Top Model, nhiếp ảnh gia người Anh Lee Powers, và Daniel Boey - "bố già" làng thời trang Singapore kiêm giám khảo Asia’s Next Top Model.

Jay Alexander hướng dẫn catwalk cho 4 thí sinh. Ông cũng chính là người thầy đầu tiên hướng dẫn những sải bước catwalk cho siêu mẫu da màu Tyra Banks.

Sân khấu đêm chung kết có hình kim tự tháp nổi tiếng lấy cảm hứng từ Viện bảo tàng Louvre, Paris (Pháp) với thiết kế hình tam giác đều, chiều dài mỗi cạnh là 20m.

Trước đêm chung kết, Chà Mi là gương mặt có nhiều bứt phá nhất trong cuộc thi. Từ một cô gái quê chưa biết gì đến nghề mẫu, cô dần "lột xác" để trở thành một ứng viên sáng giá cho vị trí. Nhà thiết kế người Pháp Julien Fournie từng khen ngợi khi cô cùng top 7 diễn show tại Singapore: "Cô ấy không giống bất cứ một người mẫu nào. Cô ấy biết cách tạo cảm xúc cho nhà thiết kế. Nếu chiến thắng, cô ấy sẽ được mở màn cho show diễn của tôi tại Viện Thời trang cao cấp Pháp ngày 21/1/2014”.

Trong khi đó, Mâu Thanh Thuỷ là thí sinh có nhiều lợi thế hơn các đối thủ vì cô đã có kinh nghiệm làm mẫu. Thời gian đầu Thanh Thuỷ không tạo được nhiều ấn tượng với giám khảo vì sở hữu nét đẹp giống hoa hậu hơn là người mẫu. Sau khi "lột xác" với mái tóc pixie cá tính, Mâu Thanh Thuỷ bắt đầu tạo ra nhiều bất ngờ cho chương trình. Lần biểu diễn tại Singapore, cô là một trong hai người mẫu được chọn vào vị trí quan trọng trong show của nhà thiết kế.

Lê Văn Kiên, Mâu Thanh Thuỷ, Chà Mi và Tuấn Việt là bốn thí sinh lọt vào chung kết.

Sở hữu chiều cao 1m89 nổi bật, Lê Văn Kiên chiếm được cảm tình của khán giả ở vòng casting nhờ thành tích học tập.Do chưa có nhiều kinh nghiệm với nghề người mẫu nên trong những tập đầu, anh khá mờ nhạt. Không bỏ cuộc, Lê Văn Kiên nỗ lực không ngừng để bắt kịp các thí sinh khác. Mặc dù phong độ chưa được ổn định nhưng chàng trai 20 tuổi là ẩn số thú vị có thể tạo nên bất ngờ đêm chung kết.

Sự tự tin, khả năng diễn xuất tốt cùng ngoại hình nam tính là nét đặc trưng của Tuấn Việt. Giữ được phong độ ổn định xuyên suốt chương trình, anh liên tục được ban giám khảo khen ngợi về các tấm hình chụp đẹp cùng những màn thể hiện xuất sắc trong các thử thách.

Thành Trương

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Jessica