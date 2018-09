Mâu Thủy diện mốt xuyên thấu đi chấm 'The Face of PNJ'

Dù đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 sắp tới, Mâu Thủy vẫn nhận lời làm giám khảo cuộc thi "The Face of PNJ". Tại chương trình, cô chọn trang phục xuyên thấu, khoe nội y. Vốn là người mẫu sở hữu số đo ba vòng chuẩn, người đẹp thường chọn trang phục gợi cảm để tôn vóc dáng thon gọn. Chia sẻ về việc nhận lời làm giám khảo "The Face of PNJ", Mâu Thủy cho biết, cô vốn là người mẫu quảng cáo của thương hiệu trang sức PNJ, khi được ngỏ lời cầm cân nảy mực cuộc thi, quán quân Next Top Model nhận lời ngay.