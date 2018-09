Mâu Thanh Thủy: 'Tôi xứng đáng chiến thắng'

Quán quân Next Top Model chia sẻ, cô vỡ òa vì hạnh phúc nhưng rất hài lòng về chiến thắng của mình.

- Kế hoạch sớm nhất của chị sau khi đăng quang là gì?

- Kế hoạch gần nhất là... chưa có kế hoạch gì cả. Tôi không muốn tính toán bất cứ điều gì vì sợ "nói trước bước không qua". Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà, ôm mẹ thật chặt, tâm sự với mẹ thật nhiều và ngủ một giấc thật ngon. Còn đường dài thì chắc chắn tôi vẫn sẽ gắn bó với nghề người mẫu như đang làm trước khi đến với cuộc thi này. Tôi sẽ ký hợp đồng một năm với BeU Model, và nếu mọi việc phát triển tốt đẹp chúng tôi sẽ hợp tác với nhau lâu hơn nữa.

Top 4 chia sẻ niềm vui chiến thắng với Mâu Thanh Thủy. Ảnh: Vân An.

- Trước đêm chung kết, số vote trong các cuộc thăm dò trên mạng hầu như nghiêng về Chà Mi. Chị cảm thấy thế nào về điều này?

- Cuộc thi này có cái rất hay là chúng tôi không được tiếp xúc với Internet, không biết mọi người bên ngoài bàn tán thế nào về mình. Điều đó cũng giảm áp lực phần nào, vì không biết nên tôi cứ tự tin vào bản thân và tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.

- Chị đánh giá thế nào về đối thủ trong Top 2 của mình?

- Tôi thấy tôi hay Tuấn Việt đều rất xứng đáng để chiến thắng. Và tôi tin rằng tất cả mọi người đã xem đêm chung kết tối nay đều nhìn thấy được điều đó.

- Chị muốn chia sẻ chiến thắng này với ai?

- Tôi muốn chia sẻ niềm vui này đến tất cả các thí sinh Top 18 và đặc biệt là mẹ tôi. Khi tôi theo nghề người mẫu, cả gia đình không ai ủng hộ cả, chỉ có mẹ thôi. Mẹ đã lén đưa tôi đi học, đi luyện tập... Tôi luôn biết ơn mẹ vì đã rất cưng chiều con gái và tôn trọng niềm đam mê của tôi. Đến giờ thì có lẽ mẹ cũng đã mãn nguyện phần nào khi nhìn thấy ánh hào quang của con gái đêm nay.

Mâu Thanh Thủy với bức ảnh dang hai tay đón nhận thế giới thời trang khá ấn tượng.

- Khi ở nhà chung, chị không ngại bày tỏ quan điểm yêu ghét hay tranh cãi với các thí sinh. Chị có nghĩ cá tính quá thẳng thắn là một bất lợi trong nghề?

- Là một chương trình truyền hình thực tế, chúng tôi muốn phản ánh cá tính chân thật nhất của mỗi người. Nếu cứ giả bộ ngoan hiền, nữ tính thì đến khi cuộc thi kết thúc, mọi người sẽ nói tôi đã sống giả tạo khi thấy tính cách thật của tôi. Chi bằng cứ sống đúng với mình. Tôi thấy các thí sinh trong nhà chung cũng rất yêu quý tính cách này.

- Điều gì ở bản thân khiến chị hài lòng nhất sau khi tham gia cuộc thi?

- Ban đầu, khi mới vào nhà chung, tôi thấy mình vẫn còn rất dè dặt trong việc xây dựng bản sắc riêng, tôi thấy hình ảnh mình vẫn rất "an toàn". Nhưng đến khi cắt mái tóc dài đi, cảm hứng, những nguồn năng lượng trong tôi bùng nổ. Tôi có thể bộc lộ sự nổi loạn của mình qua những bức ảnh, có thể làm quá lên, trong khi trước đây tôi không dám như thế. Tôi thật sự rất, rất thích kiểu tóc này và nếu được, tôi sẽ để nó thêm một thời gian nữa trừ khi có yêu cầu phải thay đổi.

- Chị quý giám khảo nào nhất?

- Tôi ngưỡng mộ và yêu quý tất cả các giám khảo. Nhưng tôi muốn gởi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Nam Trung. Dù nói là có kinh nghiệm, nhưng đến khi bước vào nhà chung, tôi mới thấy mình còn quá non nớt. Nhờ những lời mắng té tát, thậm chí... "đe dọa" của anh mà tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều và có được thành công như hôm nay.

- Chị thấy kinh nghiệm trong nghề của mình là lợi thế hay là áp lực trong đêm chung kết này?

- Tôi không nghĩ đó là lợi thế, vì mọi người vẫn hay nói đến formar "vịt bầu hóa thiên nga" hay "from Zero to Hero" trong những chương trình truyền hình thực tế. Khi chờ nghe kết quả, tôi hồi hộp vô cùng, và khi tấm ảnh của mình được chiếu lên, tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình sẽ đăng quang vì đã có khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng cuối cùng đam mê và nỗ lực của tôi cũng đã được mọi người công nhận.

Vân An