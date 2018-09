Màu Pastel cho mùa hạ

Các thiết kế trong bộ sưu tập 'Hương mùa hè' của nhà thiết kế Phương My mang đến một vẻ đẹp e ấp, quyến rũ cho phái đẹp.

Tươi tắn và mang tính ứng dụng cao, bộ sưu tập xuân hè mới nhất của Phương My mang tên "Hương mùa hè - Summer Scent" lấy cảm hứng từ mùa hạ trong trẻo cũng như vẻ e ấp mà quyến rũ của dải yếm đào truyền thống. Ý tưởng này được kết hợp với các sắc độ pastel dịu dàng như hồng nhạt, hồng kem, xanh bạc hà, xám xanh và vàng chanh.

Tơ tằm cao cấp, len pha lụa (wool silk) và sợi tổng hợp là những chất liệu chính làm nên bộ sưu tập. Ngoài việc sử dụng chất liệu cao cấp dệt từ Pháp và Hong Kong, trong bộ sưu tập lần này, Phương My cũng bổ sung thêm vải lưới rủ của Hàn Quốc với ưu điểm phồng, bớt nhăn và giữ được phom dáng. Đây cũng là lần đầu tiên Phương My áp dụng kỹ thuật in họa tiết trên vải bằng công nghệ mới nhất của Nhật Bản.

Bên cạnh hình ảnh nữ tính, thanh thoát quen thuộc, các sản phẩm đầm mới có thiết kế biến hóa, nhấn nhá đa dạng từ những đường cắt vừa lý tính vừa bay bổng, vẻ gợi cảm của dải yếm. Dây kéo hai đầu như ranh giới mong manh giữa kín đáo, thanh lịch và sexy, phóng khoáng.

Một số sản phẩm trong bộ sưu tập mới:

Photography: Zhang Jingna; Stylist: Phuong My; Hair: Cash Lawless; Makeup: Tatyana Kharkova; Model: Kwak Ji Young Wilhelmina; Photo Assistants: Ngoc Vu, Haiyin Lin, Demi Chen Production assistants: Connie Gao, Uyen Thoai Cao.

(Nguồn: Phương My)