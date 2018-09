Mẫu 'nấm lùn' vào chung kết Next Top Model

Thuỳ Trang (Trang Đơ) là thí sinh cuối cùng được gọi tên. Theo nhận xét của ban giám khảo, Thuỳ Trang đã thể hiện sự thay đổi và tiến bộ rõ nét ở những chặng cuối. Đó cũng là lý do giúp cô may mắn có được cơ hội so tài trong đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 2/10.