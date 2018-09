Mắt kính hàng hiệu giá ưu đãi

Hệ thống cửa hàng mắt kính Eyewear Plaza, Jess & eyewear HUT ưu đãi lớn trong tháng 10 với nhiều chương trình hấp dẫn.

Trải qua hơn 20 năm phân phối các thương hiệu mắt kính thời trang quốc tế, chuỗi cửa hàng mắt kính chính hãng Eyewear Plaza và Eywear HUT (trực thuộc Tập đoàn Mắt kính Ánh Rạng - AR Group JSC) hiện trở thành địa điểm quen thuộc để khách hàng trải nghiệm dịch vụ đo khám mắt theo tiêu chuẩn Mỹ và các sản phẩm kính thời trang của hàng trăm thương hiệu đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh việc phân phối các thương hiệu mắt kính quốc tế, AR Group JSC còn đầu tư nghiên cứu và phát triển dòng House Brand dành riêng cho khách hàng Việt Nam với mức giá phù hợp mà vẫn đảm bảo những tiêu chí khắt khe về chất lượng. El Camino, Jubilant, Essential, Reader, Puppy và Prosun Kid là các thương hiệu mắt kính thuộc dòng House Brand được phát triển bởi tập đoàn.

Các dòng sản phẩm House Brands đa dạng về mẫu mã và đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Elcamino có thiết kế đa phần là kính gọng, dành cho đối tượng nhân viên công chức, văn phòng trong độ tuổi trung niên, chững chạc, yêu thích phong cách cổ điển, nhẹ nhàng, đơn giản và bền đẹp. Kính dành cho cả nam và nữ trên 30 tuổi.

Mắt kính Jubilant đáp ứng đủ các tiêu chí khắt khe về an toàn chất lượng cũng như tính thẩm mỹ cao. Kiểu dáng được thiết kế dựa trên những đặc điểm riêng về gương mặt của người châu Á. Đây được xem là sự lựa chọn tốt cho người tiêu dùng Việt Nam.

Puppy là thương hiệu kính dành riêng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Puppy mang đến cho các em nhỏ những dòng kính đầy màu sắc và thoải mái. Ngoài ra, Puppy còn chú trọng vào việc chăm sóc các em nhỏ hiếu động nên chất liệu đảm bảo an toàn và chất lượng, cho các em vui chơi thỏa thích. Đặc điểm thiết kế vừa khớp với gương mặt sẽ tạo cảm giác thoải mái cho các em trong suốt ngày dài học tập và vui chơi.

Readers là kính đọc sách dành cho cả nam và nữ độ tuổi 30. Điểm đặc biệt là kính đã có độ sẵn, người sử dụng chỉ cần đo thị lực và chọn sản phẩm có độ phù hợp. Đối với kính nam, đa phần là các thiết kế cơ bản, họa tiết đơn giản, mang tính ứng dụng và thuận tiện cao cho người sử dụng. Trong khi kính nữ chú trọng vào họa tiết, màu sắc trẻ trung, tươi tắn nhưng vẫn tinh tế, nhẹ nhàng.

Combo các sản phẩm phù hợp vơi nhiều đối tượng khách hàng.

Với mong muốn mang đến cơ hội cho người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm các sản phẩm mắt kính chất lượng tốt cùng mức giá hợp lý, AR Group JSC đưa ra chương trình khuyến mãi lớn trong năm - Mega Sale, diễn ra tại 16 cửa hàng trên toàn quốc. Chương trình mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu mắt kính hàng hiệu chính hãng với mức giảm giá lên tới "50%++" (giảm giá trực tiếp trên hóa đơn mua kính đã giảm) cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn: miễn phí khám mắt, mua gọng tặng tròng.

Ngoài ra, khách hàng ở khu vực TP HCM còn có cơ hội tận hưởng chương trình "Event Optic" tại hai trung tâm kính mát hàng đầu ở Việt Nam ở Eyewear Plaza - 33 Nguyễn Du và Eywear HUT, 15 – 17 Trương Định. Khách hàng có thể chọn các combo mắt kính như: Combo Kids, Combo Couple, Combo Optic và Combo Family với những mức giá ưu đãi khác nhau.

Hệ thống cửa hàng mắt kính chính hãng Eyewear Plaza và eyewear HUT chạy chương trình Mega Sale:

- Eyewear Plaza, 33 Nguyễn Du, quận 1, TP HCM.

- Eyewear HUT, 15 – 17 Trương Định, quận 1, TP HCM.

- Eyewear HUT, tầng trệt, TTTM Saigon Center, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- Eyewear HUT, tầng 3, TTTM Unionsquare, 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- Eyewear HUT, Tầng trệt Maximark Cộng Hòa, 15-17 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM.

- Eyewear HUT, Tầng 1, TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM.

- Eyewear HUT, Vincom Royal, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Eyewear HUT, Tầng hầm B1, Mega Mall, TT Đô Thị Phức Hợp Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân , Hà Nội.

- Eyewear HUT, Tầng trệt, Sense City, Số 1, Đại Lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Eyewear HUT, TTTM Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Eyewear HUT, TTTM Big C Đà Nẳng, 255-257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẳng.

- Eyewear HUT, Imperial plaza, 159-163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu.

- Eyewear HUT, Tầng Trệt, Tòa Nhà Nha Trang Center, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Eyewear HUT, 60 Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Eyewear HUT, TTTM Big C (quảng trường Lâm Viên, góc đường Hồ Tùng Mậu và Trần Quốc Toản), phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Eyewear HUT, TTTM Becamex, 230 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Hotline: 0933 800 080

Website:http://argroup.com.vn/; http://eyewearhut.com.vn/ .

Facebook: https://www.facebook.com/eyewearHUT.com.vn.

(Nguồn: AR Group JSC)