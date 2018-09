Mặc gì khi béo bụng, bắp tay to

Độc giả nữ cao 1m63, nặng 56 kg, ngực, mông nhỏ, bụng to nên chọn trang phục theo một số gợi ý sau đây.

Một bạn độc giả của báo Ngoisao.net gửi thư về mục Tư vấn với nội dung:

Em tên Tuyết Anh, sinh năm 1990, hiện đang làm kinh doanh buôn bán tự do. Em cao 1m63, nặng 56kg. Em có thân hình hơi mập và bị béo ở bụng. Vòng 1 và vòng 3 của em nhỏ, nhưng vòng 2 lại rất to và sồ sề, bắp tay to. Em rất thích mặc các loại váy, quần short, áo điệu đà. Vì công việc nên em thường có các buổi họp mặt, đi chơi hoặc liên hoan cùng bạn bè, nhưng lại rất khó chọn quần áo hay váy. Em mong chương trình tư vấn cách chọn trang phục để giúp em có thể tự tin khi giao tiếp và che khuyết điểm của mình. - Tuyết Anh Phạm (phamtuyetanh6490@...)

Độc giả Tuyết Anh Phạm.

Dưới đây là một số gợi ý chọn trang phục mà chuyên mục Thời trang dành cho bạn.

- Kiểu dáng:

+ Áo: Nên chọn áo vừa vặn, thiết kế đơn giản, dài ngang hông để tạo cảm giác vòng 2 nhỏ nhắn. Áo cần có tay đủ dài để che hết phần bắp to.

Tránh mặc áo bó sát, sẽ bị lộ bụng, còn áo quá rộng khiến phần trên của cơ thể tròn trịa hơn.

+ Chân váy: Cạp trên eo một chút, dáng chữ A hoặc xếp nếp to bản giúp che phần bụng, đồng thời vòng 3 không như ý cũng được “ngụy trang” hiệu quả. Nếu bạn tự tin với đôi chân, váy nên ngắn trên gối một chút (không quá ngắn) để phát huy lợi thế chiều cao và không nặng nề như khi mặc váy dài.

+ Váy liền: Phần trên chọn tương tự như đối với áo, tùng váy chữ A hoặc xếp nếp, thắt nhẹ trên eo.

Không nên chọn váy bó sát hoặc có đường thắt eo to bản như váy của bạn trong ảnh, bởi kiểu phụ kiện đó khiến người bạn bị phân khúc và thêm tròn trịa.

Thiết kế này phù hợp với bạn, tuy nhiên váy nên dài hơn một chút (không qua gối) và đường thắt eo có thể nhỏ hơn. Ảnh chỉ mang tính minh họa kiểu dáng trang phục.

+ Quần: Kể cả quần short hay quần dài, bạn nên chọn thiết kế cạp cao để kiểm soát vòng bụng, dáng ôm vừa vặn, không bó sát cũng không rộng thùng thình. Quần có thể xếp ly phần hông và trang trí túi phía sau để vòng 3 thêm đầy đặn.

- Chất liệu: Nên chọn độ dày vừa phải, ít co giãn, đủ cứng để giữ được dáng trang phục, đặc biệt là đối với váy và quần, bởi chất vải chảy hay dão sẽ bám sát và làm lộ các nhược điểm cơ thể.

- Màu sắc: Tông màu tối sẽ giúp vòng 2 trông gọn hơn.

- Họa tiết: Hoa văn nhỏ và những đường kẻ sọc phù hợp vóc dáng bạn. Tránh mặc trang phục có họa tiết tập trung ở phần bụng.

Studs