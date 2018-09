Lý Quí Khánh tham dự show diễn của Burberry tại Singapore

Nhà thiết kế trẻ tài năng sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự show diễn đầu tiên của Burberry tại Đông Nam Á.

Ngày 23/9, Burberry tổ chức show diễn truyền hình trực tiếp mang tên "See Now Wear Now" tại khuôn viên cửa hàng Burberry Marina Bay Sands, Singapore. Sự kiện nhằm giới thiệu bộ sưu tập tháng 9 của thương hiệu này.

Sự kiện thể hiện tinh thần tiên phong của Burberry trong ngành thời trang cao cấp. Show diễn kết hợp hai bộ sưu tập dành cho cả nam và nữ, không theo mùa, thức thời và hướng đến tất cả khách hàng yêu thời trang trên toàn thế giới. Bộ sưu tập được truyền cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Orlando" của nhà văn Virginia Woolf nổi tiếng Anh quốc, nhằm tôn vinh những nghệ nhân thủ công với tay nghề điêu luyện, góp phần tạo nên sản phẩm đặc trưng cho thương hiệu Burberry.

Dòng sản phẩm chủ đạo của bộ sưu tập là túi xách The Bridle, được gia công tại Italy với những chất liệu cao cấp. Thiết kế sẽ thu hút các tín đồ bởi chất lượng và kiểu dáng tinh tế.

Tham dự show diễn lần này là những khách hàng VVIP của Burberry trong khu vực, trong đó, có Việt Nam, các đối tác thân thiết từ những tạp chí thời trang danh tiếng như Harper’s Bazaar, Elle, L’Officiel… và nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhà thiết kế trẻ tài năng Lý Quí Khánh cũng là khách mời đặc biệt của sự kiện.

Là đại diện duy nhất của Việt Nam, Lý Quí Khánh dành thời gian và công sức, đầu tư kỹ lưỡng hình ảnh để xuất hiện ấn tượng tại sự kiện.

Anh ghé thăm cửa hàng Burberry tại khuôn viên khách sạn Rex để chọn trang phục cho chuyến đi.

Lý Quí Khánh là nhà thiết kế tạo được dấu ấn trong làng thời trang Việt. Không chỉ giúp các ngôi sao thêm lộng lẫy, bản thân anh cũng sở hữu phong cách thời trang ấn tượng.

Sở hữu vóc dáng cao, Lý Quí Khánh dễ dàng lựa chọn cho mình những bộ cánh thời thượng.

Anh luôn xây dựng cho mình phong cách lịch lãm, sang trọng, chỉn chu.

Việc xuất hiện tại sự kiện thời trang của thương hiệu nổi tiếng thế giới giúp nhà thiết kế Lý Quí Khánh thêm mở mang ý tưởng, sự sáng tạo để góp phần làm mới nền thời trang trong nước.

Thương hiệu Burberry được Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Duy Anh phân phối tại Việt Nam với hệ thống cửa hàng:

- Hà Nội: Trung tâm thương mại Tràng Tiền - 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.

- TP HCM: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1.

(Nguồn: Duy Anh)