Lý Quí Khánh: 'Gia đình cho mối quan hệ nhiều triệu đô'

Nhà thiết kế trẻ được nhiều mỹ nhân nổi tiếng tin tưởng lựa chọn.

Lý Quí Khánh là một nhà thiết kế trẻ có tiếng tại TP HCM. Tuy mới có kinh nghiệm 3 năm tạo mẫu nhưng anh đã kịp gặt hái nhiều thành công nhất định và trở thành cái tên được nhiều mỹ nhân lựa chọn để tạo nên trang phục giúp mình tỏa sáng, bao gồm Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh, Hiền Thục... Đặc biệt, chàng trai sinh năm 1988 chính là tác giả của ba mẫu đầm lộng lẫy được Á hậu Trương Thị May mang lên đường dự thi Miss Universe 2013.

- Sinh ra trong một gia đình kinh doanh bề thế, điều gì khiến anh chọn công việc thiết kế thời trang để theo đuổi?

- Thiết kế thời trang không phải một chọn lựa mà là định mệnh của tôi. Định mệnh này thậm chí có vẻ khó khăn để theo đuổi chứ nói chi là hoàn thành tốt. Nhìn vào ai cũng chỉ thấy hoa hồng và nhung lụa, nhưng thực chất lại đầy éo le, và bản thân tôi phải nỗ lực rất nhiều. Cũng vì thế mà tôi yêu những đường cắt cúp khó như một bài toán song song với định mệnh an bài này.

- Anh nhanh chóng đạt được nhiều thành công, đặc biệt là đã khai trương boutique riêng chỉ sau một năm rưỡi làm nghề và trở thành cái tên được nhiều ngôi sao tìm tới mỗi khi dự sự kiện. Theo anh, tất cả những điều này đến từ đâu?

- Tôi không bao giờ giả vờ rằng không có yếu tố may mắn. Tôi quá may mắn khi được các tín đồ yêu thời trang đón nhận nhiệt tình từ những ngày đầu chập chững trên con đường chông gai này. Nhiều người biết đến tôi có thể bởi tôi thích gây ấn tượng. Nhưng nhiều người mặc đi mặc lại trang phục Lý Quí Khánh chắc do sự cố gắng và nhiệt tình của tôi đối với nghề. Còn yếu tố các ngôi sao hàng đầu chọn đồ của tôi để tham gia những sự kiện lớn có lẽ vì tôi giúp họ hãnh diện và tự tin. Tôi nghỉ chắc chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

- Sau 3 năm tham gia làng mốt, anh tự hào nhất về thành tích nào của mình?

- Tôi tự hào vì đã làm tốt với đam mê của chính bản thân. Thành tích là thắng được nỗi sợ hãi của riêng tôi. Tôi sợ miệng người. Đôi lúc khen cũng sợ, chê cũng sợ... Bây giờ thì thắng rồi nên chỉ làm, và tình nguyện hỏi ý kiến người tôi muốn nghe chứ không 'nghe lén' nữa.

- Gia đình đã hỗ trợ gì khi anh theo đuổi nghiệp thiết kế thời trang?

- Gia đình cho tôi phước phần, cái mã con nhà lành, kiến thức và những mối quan hệ nhiều triệu đô.

- Anh đã bao giờ hối hận về việc không theo con đường kinh doanh của gia đình mà ra ngoài tự lập như hiện tại?

- Nghèo không phải cái tội, và giàu cũng không nên vội hãnh diện. Thương hiệu Lý Quí Khánh ngày nào còn phục vụ được mọi người thì tôi sẽ hết mình. Lên voi thì voi chở đi đâu sẽ đi đấy. Nếu vào hoàng cung sẽ làm hoàng tử, nếu ra đồng sẽ làm anh nông dân giỏi.

Thiết kế đuôi cá sang trọng mà gợi cảm do Lý Quí Khánh sáng tạo đã giúp Trương Thị May nổi bật trên sân khấu đêm bán kết Miss Universe 2013.

- Thường xuyên cho các sao mượn trang phục dự event, anh đã gặp rắc rối nào đáng nhớ?

- Có thể nói như thế này: Rất ít ngôi sao thích tôi vì có vẻ tôi ít đồng lòng với việc mượn đồ. Bởi tôi nghĩ khi đã là ngôi sao thực thụ thì bạn có quyền đòi hỏi một nhà thiết kế tạo nên sản phẩm riêng cho bạn. Tôi cũng chưa bao giờ xem xét yếu tố cho sao mượn đồ thì được lợi ích gì. Bạn có tiền thì bạn đặt, và nếu bạn nổi tiếng thì tôi lại càng không từ chối. Tôi còn trẻ, còn mới, nên các sao dĩ nhiên giúp tôi nhiều. Bởi vậy, tôi không chọn cách chảnh. Tôi chọn cách tập trung ra sản phẩm chứ chẳng ủ mưu làm gì.

- Với vai trò nhà thiết kế, anh từng vài lần vướng phải nghi án "đạo ý tưởng". Anh nghĩ thế nào về điều này?

- Vấn đề này hãy để khách hàng và tín đồ yêu thời trang trả lời. Tôi chỉ nói rằng tôi hiểu nhiều về kiến thức thời trang, và tôi biết mình làm gì.

- Anh có dự định gì để phát triển thương hiệu Lý Quí Khánh?

- Định nghĩa 'phát triển' trong tôi là nâng cấp và hoàn thiện. Tôi đang và sẽ cố gắng làm điều đó!

Giang Myt thực hiện