Lý Giám Tiền: 'Tôi từng đi bán bánh tráng trộn'

Quán quân Project Runway Vietnam 2014 tự nhận mình là chàng bán bánh tráng trộn đẹp trai nhất Sài Gòn.

- Đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang, hiện tại cảm xúc của anh thế nào?

- Tôi rất bất ngờ với chiến thắng của mình. Trong buổi phúc khảo trước chung kết, khi xem bộ sưu tập của chị Hồng Lam và anh Minh Quân, tôi đã nghĩ chị Lam sẽ là người chiến thắng, anh Quân về nhì còn tôi về thứ ba. Tôi thấy bộ sưu tập của chị Hồng Lam thể hiện tính thống nhất rõ nét, việc dùng chất liệu ánh kim khiến trang phục của chị ấy rất hợp với chủ đề và màu sắc trong đêm chung kết. Còn anh Minh Quân thì tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Các trang phục của anh ấy đều được làm bằng tay rất cầu kỳ. Thực sự, tôi ngưỡng mộ hai người đồng nghiệp của mình trong top 3 vô cùng. Tôi gần như không tin vào tai mình khi nghe chị Trương Ngọc Ánh công bố tôi là quán quân của Project Runway Vietnam 2014.

Lý Giám Tiền vẫn còn ngất ngây với chiến thắng ngoạn mục tại Project Runway Vietnam 2014.

- Bộ sưu tập dự thi đêm chung kết của anh rất cầu kỳ, lộng lẫy, đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhiều kỹ thuật phức tạp. Anh gặp khó khăn gì khi thực hiện những trang phục này?

- Trong chuyến tham quan Paris, tôi bị choáng ngợp bởi những kiến trúc lộng lẫy cùng nhịp sống Paris sôi động nên quyết định sẽ mang những điều đó vào bộ sưu tập của mình. Tôi hài lòng về kết quả đã đạt được nhưng không thực sự hài lòng về bộ sưu tập dự thi. Bởi có rất nhiều ý tưởng hay mà tôi muốn thực hiện nhưng yếu tố thời gian không cho phép, cùng với các nguyên liệu ở Việt Nam còn hạn chế, nên tôi chưa thực hiện được hết những gì mình muốn làm.

- Ngay sau đêm chung kết, thông tin anh là người đồng tính và hình ảnh anh tình tứ với bạn trai bị lộ ra ngoài khiến dư luận xôn xao bàn tán. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và tâm lý của anh?

- Thực ra tôi vẫn còn rất vui sướng vì kết quả của đêm chung kết. Đó là một phần thưởng tuyệt vời cho những nỗ lực của tôi trong thời gian vừa qua. Do đó, tôi đón nhận những chuyện khác xảy đến với mình bằng một tâm thế bình tĩnh. Tôi xin phép được giữ những chuyện riêng tư, cá nhân cho riêng mình. Mong mọi người hãy đón nhận tôi với vai trò quán quân của Project Runway Vietnam 2014 và quan tâm đến những sản phẩm thời trang của tôi, chứ không phải những câu chuyện bên lề.

Bạn trai Lý Giám Tiền, có nickname là Tata, đã mang một bó hoa hồng đỏ lên sân khấu để chúc mừng người tình.

- Nghe nói anh không sống cùng cha mẹ từ nhỏ. Vì sao vậy?

- Gia đình tôi có 4 anh chị em và tôi là con trai thứ hai trong nhà. Bố mẹ và các anh chị em của tôi hiện sống ở Long An. Tuy nhiên vì một biến cố gia đình, tôi phải sống cùng bà nội ở TP HCM từ nhỏ. Tôi rất vui và tự hào khi trong đêm chung kết, bố mẹ và bạn bè thân thiết đã tới ủng hộ tôi. Đoạn video ghi lại những lời dặn dò, động viên của người thân trước giờ công bố kết quả chung kết khiến tôi rất xúc động. Mẹ nói tôi là một thiên tài, là niềm tự hào của bà. Điều mẹ nói có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn với tôi.

- Không có bố mẹ ở bên, anh đã trải qua tuổi thơ thế nào?

- Tôi là một người khá lạc quan nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình có một tuổi thơ vất vả, dù không có bố mẹ bên cạnh. Bởi từ khi sinh ra đến nay, những việc gì tôi làm, đều xuất phát từ sở thích, tình yêu và đam mê thật sự. Gia đình tôi cũng không quá khó khăn nhưng tôi sớm ý thức được rằng mình cần phải sống tự lập, tự kiếm sống, lo cho chính bản thân mình.

- Anh thường được gọi bằng biệt danh là "chàng phụ hồ". Thực tế, anh đã trải qua công việc đó thế nào?

- Khi đi làm phụ hồ thì tôi còn rất nhỏ. Nói là phụ hồ nhưng tôi cũng không phải làm việc gì quá nặng nhọc mà được các chú, các anh làm công trình giao cho những việc lặt vặt thôi. Ngoài phụ hồ thì tôi còn làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Tôi nhớ nhất là kỷ niệm khi còn đi bán bánh tráng trộn. Hồi tôi 13, 14 tuổi, thấy khu vực chợ cầu Muối (nay là cầu Ông Lãnh) ban đêm rất đông đúc, nhiều bạn trẻ đi chơi, ngồi uống nước, ăn vặt... tôi chợt nghĩ là nếu mình cũng đem cái gì đó ra bán thì chắc sẽ có lãi. Thế là tôi quyết định mang quần áo mình may ra bày bán dưới chân cầu. Tuy nhiên, việc này không được thuận lợi vì ban quản lý không cho tôi bán ở đây. Tôi mới chuyển hướng sang bán bánh tráng trộn, vốn là một món ăn vặt rất được ưa chuộng ở Sài Gòn.

- Còn hiện tại anh kiếm sống bằng công việc gì và thu nhập ra sao?

- Tôi cùng người bạn thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm ở quận 1 để mở tiệm may. Hồi còn đi bán bánh tráng trộn, tôi tranh thủ tiếp thị quần áo của mình bằng cách tặng khách hàng mua bánh tráng những phiếu giảm giá mua đồ ở tiệm may của mình. Cứ như thế công việc phát triển, tôi vừa kiếm được tiền bán bánh tráng trộn vừa có thêm khách hàng tới đặt may đồ. Nhớ lại cũng vui. Chắc tôi là chàng bán bánh tráng trộn đẹp trai nhất TP HCM rồi. Vì lúc đó, tôi ăn mặc rất đẹp để đi bán bánh tráng. Tôi nghĩ đó là một cách để thu hút và gây sự chú ý, bán được nhiều hàng hơn (cười). Bây giờ khi số lượng khách đặt may đồ đã ổn định thì thu nhập của tôi cùng không tệ. Vì thế, tôi không phải đi bán bánh tráng trộn nữa (cười).

- Ngoài thời trang, anh còn có sở thích, đam mê gì khác?

- Tôi là người khá vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ mình sẽ phải làm gì đó để kiếm ra tiền. Chắc là tôi có đam mê kinh doanh nữa (cười).

Bộ sưu tập lộng lẫy, lấy cảm hứng từ Paris đã mang lại chiến thắng cho Lý Giám Tiền trong đêm chung kết cuộc thi thiết kế.

- Đoạt ngôi quán quân Project Runway Vietnam 2014, anh đã hài lòng với những gì mình có chưa?

- Ước mơ lớn nhất của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi sắp có cơ hội trình diễn tại New York Couture Fashion Week, rồi Vietnam International Fashion Week và trở thành sinh viên của Học viện Thời trang Atelier Chardon Savard tại Paris. Còn gì tuyệt vời hơn kia chứ. Tuy nhiên, tôi sẽ không dừng lại ở đó, tôi mơ mình sẽ còn vươn đến những đỉnh cao mới trong thế giới thời trang. Bởi đam mê lớn nhất đời tôi là được làm việc với vải vóc, quần áo.

- Được thưởng 500 triệu đồng tiền mặt, anh dự định sử dụng số tiền này thế nào?

- Tôi vẫn còn ngây ngất vì chiến thắng. Cuộc thi mang đến cho tôi nhiều thứ, không chỉ là khoản tiền mặt lớn đó mà còn là những cơ hội. Thực sự, tôi chưa biết phải dùng số tiền đó thế nào. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những cơ hội phát triển nghề nghiệp mà ngôi vị quán quân mang lại. Có lẽ tôi sé dành một phần nhỏ của tiền thưởng để đi du lịch, xả stress.

Hương Giang thực hiện

Ảnh: Maison de Bil