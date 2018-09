Lưu ý khi chọn đồ lót cho phái mạnh

Đồ lót tuy nhỏ bé và đơn giản nhưng cũng cần những nguyên tắc nhất định khi chọn mua.

Chất liệu

Từ trước đến nay, cotton vẫn là chất liệu phổ biến cho đồ lót nam bởi độ đàn hồi tốt và thấm mồ hôi. Vài năm trở lại đây, một chất liệu mới ra đời với nhiều ưu điểm cũng bắt đầu được áp dụng vào sản phẩm đồ lót. Đó là sợi tre Bamboo.

Được mệnh danh là nguyên liệu xanh của thế kỷ, sợi tre bamboo có cấu trúc mịn tròn tự nhiên, không gây kích ứng nên an toàn với vùng da nhạy cảm của phái mạnh. Khả năng thấm hút của sợi tre bamboo cao gấp 4 lần so với cotton, tạo cảm giác mặc như không mặc, đặc biệt thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Bên cạnh đó, sợi tre bamboo còn có tính kháng khuẩn ưu việt, giúp khử mùi hiệu quả và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh viêm nhiễm do tác động của môi trường.

Một chiếc quần lót được làm từ sợi tre bamboo xứng đáng có mặt trong tủ đồ của bất kỳ đàn ông nào. Sợi tre bamboo có thể chiếm lĩnh thị trường trong tương lai và trở thành chất liệu phổ biến cho tất cả các loại đồ lót.

Kích cỡ

Nhiều người trong cánh đàn ông thường không để ý đến kích cỡ của sản phẩm đồ lót mình đang dùng vì nghĩ rằng, đồ lót co giãn, co giãn sẽ vừa, đổi lại hậu quả là mua về nhà một chiếc quần vừa chật, vừa bí hoặc quá rộng. Bạn không nên sử dụng đồ lót quá chật hoặc quá bó. Việc mặc quần lót quá bó khiến môi trường bên trong không thông thoáng, gây ẩm thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, là tác nhân chủ yếu gây nhiễm trùng cơ quan sinh dục và vô sinh ở nam giới.

Màu sắc và kiểu dáng

Màu sắc và kiểu dáng làm nổi bật cá tính của người sử dụng. Thông thường, đàn ông hay chọn cho mình những gam màu tối như đen, xanh, ghi, phù hợp với kiểu dáng cần sử dụng. Vì vậy, đây cũng là gam màu phổ biến với các sản phẩm đồ lót nam.

Thương hiệu

Một yếu tố quan trọng bạn cần phải lưu ý khi chọn mua đồ lót là thương hiệu. Việc lựa chọn một chiếc đồ lót giúp bạn an tâm về chất lượng không dễ. Vì vậy, cách tốt nhất bạn hãy tìm đến những thương hiệu có chất lượng để “chọn mặt, gửi vàng”. Bạn có thể tìm mua các sản phẩm đồ lót của các thương hiệu lớn đến từ nước ngoài hoặc thương hiệu nổi tiếng trong nước như Aristino.

Đáng chú ý hơn, Aristino là thương hiệu đồ lót đầu tiên đưa chất liệu sợi tre bamboo vào các sản phẩm của mình, giúp phái mạnh yên tâm về chất lượng khi sử dụng. Kết hợp tinh hoa công nghệ vào yếu tố thời trang, các sản phẩm của Aristino được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sản phẩm được bán rộng rãi tại các cửa hàng thời trang và siêu thị trên toàn quốc. Số 38 đường Tương Lai, Trung tâm thương mại Vincom Time City, Hà Nội.

Tầng 2, Siêu thị thời trang AB Mart, 57 Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0912 556600.

Website: aristino.com.

Fanpage: facebook.com/ilovearistino.

(Nguồn: Aristino)