Lựa chọn giày dép cho mùa du lịch

Ngoài yếu tố thời trang, bạn cần quan tâm đến yếu tố êm chân, thoáng khí và an toàn khi chọn giày dép dùng trong mùa hè.

Khi đi du lịch, trang phục, phụ kiện mang theo cần đơn giản, thuận tiện. Giày dép khi đi du lịch cũng cần sự thoải mái như khi chọn trang phục. Thương hiệu giày da Rockport có các mẫu thiết kế trẻ trung, tiện lợi cho việc vận động.

Rockport - Thành viên của tập đoàn adidas là thương hiệu giày da cao cấp đến từ Mỹ, ứng dụng công nghệ thể thao tiên tiến của adidas. Rockport đa dạng về mẫu mã và màu sắc trong các dòng: XCS, Walk 360, Total motion, Seven to 7, Rocsports lite, TruWALK zero.

Trong mùa hè nóng nực với những chuyến du lịch dài, bạn nên chọn giày lười, giày đế bệt. Những đôi giày tiện dụng với thiết kế trẻ trung dễ kết hợp với nhiều loại trang phục.

Lớp đế bằng cùng chất liệu mềm mại từ da, da lộn hay vải giúp bạn thoái mái vận động.

Những đôi giày với kiểu dáng thể thao, gọn gàng, khỏe khoắn có khả năng chống trơn trượt, phù hợp cho chuyến du lịch tới những nơi có địa hình đồi núi, cát, bùn lầy.

Sandals nữ tính, trẻ trung, mix được với nhiều trang phục trong mùa hè.

Mẫu xỏ ngón phù hợp cho việc đi biển.

Các mẫu giày, sandals thanh lịch dành cho phái đẹp.

Các thiết kế đa dạng từ cao gót cho đến đế bệt.

Dép xỏ ngón dành cho nam giới.

Giày nam trẻ trung, khỏe khoắn.

