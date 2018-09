Lịch sử Kenzo được tái hiện lại qua từng bộ sưu tập Memento

Bên trái là chiếc áo khoác lấy cảm hứng từ chiếc kimono chấm bi xanh chần bông năm 1978. Điểm đặc trưng là cổ áo tiện dụng với ba khuy, kết hợp giữa vải cotton be và cotton poplin đỏ in họa tiết May flower. Bên phải là chiếc áo khoác chần bông lấy cảm hứng từ áo khoác đỏ của chiến dịch quảng cáo của Kenzo cùng nhiếp ảnh gia Hans Feurer năm 1983. Điểm đặc trưng là họa tiết in hoa dại độc quyền trên nền đỏ, vải taffetas.