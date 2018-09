Lịch lãm và năng động với Merriman

Merriman là thương hiệu thời trang nam của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Merriman hiện có 50 điểm bán trên toàn quốc. Liên hệ: Thời trang Merriman

Website: merriman.com.vn/ Hot line: 1800 1766 Hệ thống cửa hàng: Miền Bắc: - 27 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Tầng 1, TTTM Vinatex, 25 Bà Triệu, Hà Nội

- Tầng 1, TTTM Vinatex, 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

- TTTM Big C, Cột 5, Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long Miền Trung: - Showroom 243 Lê Duẩn, Đà Nẵng

- Showroom 351 Hoàng Diệu, Đà Nẵng

- Showroom 183B Lê Duẩn, Đà Nẵng

- TTTM Big C, 255 Hùng Vương, Đà Nẵng

- TTTM Vincom, đường Ngô Quyền, Đà Nẵng

- TTTM Vinatex Pleiku, 60 Hai Bà Trưng, Pleiku

- TTTM Big C Nha Trang, Đường 19/5, Phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang Miền Nam: - Showroom 11B Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP HCM

- TTTM Maximark Cộng Hòa, số 15-17 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM

- Tầng trệt, TTTM Vinatex Tân Thuận, 571 Huỳnh Tân Phát, quận 7, TP HCM

- Tầng trệt, TTTM Vinatex, Ngã 3 đường Phan Châu Trinh và Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa

- Showroom 1423 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa

- Tầng 1, TTTM Vinatex Cần Thơ, số 42 Đường 30/4 An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

- Tầng 1, TTTM Vinatex, Trần Phú, TP Bạc Liêu