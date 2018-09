LEVI’S khuyến mại nhân kỷ niệm 10 năm

Từ 23/5 đến 30/6, khách hàng sẽ được giảm giá 40% hoặc mua một tặng một cho sản phẩm áo hoặc giảm giá 30% cho sản phẩm quần.

Thương hiệu Levi’s biểu trưng cho phong cách và cá tính đậm chất Mỹ. Từ khi được Công ty Levi Strauss & Co. phát minh vào năm 1873, Levi’s jeans đã trở thành nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Hiện nay, thương hiệu tiếp tục phát triển và đổi mới nhờ không ngừng có những sáng tạo độc đáo trong ngành thời trang thế giới. Đặc biệt, vào năm 2000, Levi’s 501 đã được tạp chí Time bình chọn là sản phẩm may mặc của thế kỷ 20.

Hệ thống trang phục jeans và phụ kiện của Levi’s có mặt tại hơn 110 quốc gia trên thế giới với dải sản phẩm mở rộng phong phú.

Hệ thống trang phục jeans và phụ kiện của Levi’s có mặt tại hơn 110 quốc gia trên thế giới với dải sản phẩm mở rộng phong phú, đầy đủ cả những mẫu mã “nòng cốt” như dòng 501 lừng danh, dòng jeans tân thời với các phom dáng hiện đại Red Tab TM, đến các dòng sản phẩm dành riêng cho phái đẹp như: Curve ID, Revel TM, mang lại cơ hội thể hiện phong cách và cá tính riêng cho mỗi cá nhân. Tháng 4/2005 là một cột mốc đáng nhớ đối với những fan yêu thích thời trang jeans nói chung và những người yêu thích Levi’s nói riêng, khi cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động. Tính đến nay, thương hiệu này đã có mặt tại Việt Nam 10 năm với 34 cửa hàng, chinh phục được nhiều thế hệ khách hàng trên cả nước.

Thương hiệu này đã có mặt tại Việt Nam 10 năm với 34 cửa hàng, chinh phục được nhiều thế hệ khách hàng trên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tại Việt Nam, Levi’s tổ chức chương trình khuyến mãi lớn trên toàn quốc. Theo đó, từ 23/5 đến 30/6, khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá 40% hoặc mua một tặng một cho sản phẩm áo hoặc giảm giá 30% cho sản phẩm quần. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chiếc quần jean “ngầu” và “nổi loạn” kết đôi với jacket cá tính để đi phượt hay những bộ trang phục công sở thanh lịch, chỉn chu và còn nhiều những mẫu phụ kiện, túi xách, giày thể thao đáng yêu khác.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tại Việt Nam, Levi’s tổ chức chương trình khuyến mãi lớn trên toàn quốc.

Danh sách cửa hàng Levi’s chính hãng tại Việt Nam:

- TP HCM: Vincom Lê Thánh Tôn, Parkson Saigontourist, Parkson CT, Parkson Hùng Vương, Parkson Cantavil, Parkson Paragon, Parkson Flemington, Diamond Plaza, Lotte quận 7, 315 – 317 Ba Tháng Hai, Nowzone; Premium store 47B-C Nguyễn Trãi, Pandora, Superbowl, Aeon Mall, Crescent Mall.

- Bình Dương: 230 Đại Lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một.

- Đồng Nai: Big C Đồng Nai.

- Vũng Tàu: Imperial Plaza 159 - 163 Thùy Vân.

- Nha Trang: Nha Trang Center 20 Trần Phú.

- Huế: Big C Huế.

- Đà Nẵng: Lotte Đà Nẵng, Big C Đà Nẵng.

- Hải Phòng: Parkson Hải Phòng.

- Hà Nội: 105 Hàng Bông, Parkson Thái Hà, Vincom 191 Bà Triệu; Big C Thăng Long, Garden Mall, Indochina.

Mall. Vincom Royal City 72A Nguyễn Trãi, Vincom Times City 458 Minh Khai, Robins Royal City

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: Website tại đây; Facebook: facebook.com/Levis.

(Nguồn: Levi's)