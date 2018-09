Lê Thúy tự tin diện sắc đen đầu năm mới

Sau khi trình làng bộ sưu tập Thu đông 2016 với tên gọi "The Little Black Dress" (Huyền thoại những chiếc đầm đen) hồi tháng 12 vừa qua, Đỗ Mạnh Cường đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong làng mốt Việt với các thiết kế mang sắc đen chủ đạo. Bên cạnh tinh thần đơn giản, sang trọng, hợp xu hướng, bộ sưu tập còn là cách mà nhà thiết kế tái hiện tuyên ngôn thời trang những năm 30 dành cho phái đẹp. Anh cũng thổi nét chấm phá mới mẻ khi thực hiện nhiều phiên bản về màu sắc, chất liệu so với trang phục trên sàn diễn.