Lễ hội Honda Vision Steps of Glory 2017 - đêm thăng hoa của các nhà thiết kế tài năng

Thông tin chương trình Honda Vision Steps of Glory 2017: Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (21/10), sân vận động Quân khu 7 - TP HCM (11/11) , quảng trường 29/3 (Đường 2/9) - Đà Nẵng (25/11). Ca sĩ biểu diễn: Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Hiếu, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn, DJ Hoàng Touliver, Nhà thiết kế: Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Vincent Đoàn, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công. Tổng đạo diễn: Việt Tú

Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Tuấn

Chỉ đạo catwalk: Xuân Lan

MC: Phan Anh, Nguyên Khang Đăng ký vé online miễn phí tại: hondaxemay.com.vn/visionstepsofglory,

www.ticketbox.vn/visionstepsofglory Nhận vé trực tiếp tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.