Lệ Hằng khoe dáng với trang phục pastel thanh lịch

Tối 31/5, Á hậu Lệ Hằng rạng rỡ tham gia sự kiện thời trang Angel's Wish. Chương trình do đạo diễn Tạ Nguyên Phúc thực hiện với mong muốn chia sẻ yêu thương và kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn.