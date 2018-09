Lệ Hằng bay bổng dưới nắng cùng gam vàng rực rỡ

Ngày 18/6 vừa qua, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã trình làng bộ sưu tập Xuân hè 2017 mang tên "Things We Do for Love" với cảm hứng đến từ những chuyến đi, hình ảnh hoa mimosa, hoa tử đằng màu vàng rực. Bộ sưu tập theo đuổi phong cách cổ điển của thập niên 60 nhưng hòa vào dòng chảy của thời trang hiện đại với phom dáng tự do, phóng khoáng, đậm nét năng động.