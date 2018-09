Lan Khuê nói về 'cuộc chiến' với Phạm Hương ở The Face

Hoa khôi Áo dài tôn trọng chiến lược của Phạm Hương và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Hoa hậu Hoàn vũ.

- Chị nhìn nhận thế nào về kết quả dành cho team của mình trong 6 tập The Face đã phát sóng?

- Tôi thấy tự hào và hạnh phúc. Trong 6 tập vừa qua, năng lực của từng thành viên trong team Lan Khuê đã được ghi nhận, không chỉ khán giả truyền hình mà còn cả giới chuyên môn cũng dành lời khen. Từng thành viên của team Lan Khuê dù bị loại vẫn lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia... hàng đầu Việt Nam.

Tham gia một cuộc chơi, bạn sẽ chấp nhận thắng thua và không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình. Từng tham gia các cuộc thi, tôi quan niệm rằng chỉ có người chiến thắng mới cảm thấy công bằng. Tham gia chương trình vui có, buồn có nhưng nó chỉ dừng lại ở lúc đó. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mọi chuyện qua rồi, tôi không còn vướng bận hay mắc kẹt với những cảm xúc đó. Đương nhiên chẳng ai vui vẻ gì khi mình chỉ còn một thí sinh nhưng tất cả suy cho cùng chỉ là cuộc chơi. Không có gì hạnh phúc hơn khi bạn làm một việc và được công nhận bởi số đông. Đôi khi, chiến thắng không phải là tất cả.

Lan Khuê buồn bã sau khi bị Phạm Hương loại thí sinh Kim Chi của đội mình khỏi The Face.

- Các chương trình truyền hình thực tế thường bị cho là được biên tập, cắt ghép lại để tạo ý đồ như nhà sản xuất mong muốn. “Cuộc chiến” của chị và Phạm Hương đang diễn ra trên The Face là thật hay giả?

- Tôi nghĩ, để biên tập cũng phải dựa vào thực tế. Ai tham gia vào cuộc chơi cũng có đường hướng và chiến lược riêng để giành chiến thắng. Truyền hình thực tế phản ánh những gì nó diễn ra và không ai biết được nó sẽ đi đến đâu. Bên cạnh đó, nó giúp khắc họa rõ nét tính cách mỗi người, qua đó khán giả sẽ có được góc nhìn trực quan hơn. Đó là điều hấp dẫn. Riêng tôi, đã xác định tham gia thì phải chấp nhận với mọi thứ diễn ra cùng nó.

- Chị có nghĩ Phạm Hương “ác” khi thẳng tay loại liên tiếp ba chiến binh của mình?

- Không. Tôi chỉ nghĩ mỗi huấn luyện viên sẽ có chiến lược riêng của mình và tôi tôn trọng đường hướng của họ.

- Chị đánh giá thế nào về team Phạm Hương và cá nhân cô ấy?

- Team Phạm Hương tôi đánh giá cao hai thí sinh Khánh Ngân và Ngọc Loan. Về Phạm Hương tôi cho rằng cô ấy là cô gái bản lĩnh, cá tính và có sự quyết liệt với sự lựa chọn của mình. Bản thân tôi cũng thích những người phụ nữ quyết đoán. Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi bình thường, vẫn là đồng nghiệp gặp nhau trong công việc. Vậy là quá đủ cho một giới showbiz phức tạp.

- Chị đánh giá Hà Hồ hay Phạm Hương mới là đối thủ đáng gờm tại cuộc thi này?

- Không chỉ tôi, rất nhiều người sẽ chọn Hồ Ngọc Hà. Chị ấy có thâm niên lâu năm trong nghề, lại rất khéo léo. Rõ ràng, những thí sinh tiềm năng nhất đều nằm trong team Hà Hồ. Tham gia ghi hình, nhìn chị ấy hướng dẫn chuyên môn cho thí sinh tôi rất thích.

Mối quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương căng thẳng từ những ngày đầu tham gia show thực tế dành cho giới người mẫu. Hồ Ngọc Hà khá vất vả khi phải đứng giữa, dung hòa cá tính của hai 'đàn em' trên ghế nóng.

- Khi nhận lời tham gia The Face, mọi người nhìn nhận đó sẽ là sân chơi của Phạm Hương và Hà Hồ. Tuy nhiên, đến hiện nay, Lan Khuê là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi biết, khi nhận lời tham gia chương trình, sẽ có những ý kiến nói tôi không đủ năng lực. Cũng dễ hiểu vì tuổi đời hay tuổi nghề của tôi chưa nhiều. Tuy nhiên, quan trọng tôi hiểu mình là ai, sức đến đâu và tôi có niềm tin vào bản thân. Chính điều đó sẽ giúp mình tự tin và bản lĩnh để thể hiện rõ con người mình nhất. Và sau tất cả, khi những cố gắng của mình được công nhận, đó là niềm vui.

Tôi có suy nghĩ rằng thành công trong cuộc sống ngoài vật chất, điều còn lại chính là được người khác công nhận năng lực. Khi mình nhận được điều đó nó là tài sản quý giá. Tôi cảm ơn chương trình vì để cho khán giả nhìn thấy được rõ ràng nhất về con người mình.

- Chị có suy nghĩ gì về chương trình The Face?

- Khi mới nhận lời tham gia, tôi thừa nhận mình có háo thắng nhưng suốt quá trình ghi hình, tôi đã có sự thay đổi trong suy nghĩ. Trước đây, tôi hơi bốc đồng, để bị cảm xúc chi phối. Qua những sự kiện diễn ra trong chương trình tôi học cách điều tiết, kiềm chế cảm xúc và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Tôi không còn tư tưởng phải ăn thua nữa. Đơn giản, The Face là cuộc chơi, tôi đã chơi đẹp và hết mình.

Cũng có lúc tôi nghĩ việc mình tham gia The Face đúng hay sai. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều có lý do của nó. Tham gia chương trình mọi người mới biết đến khía cạnh khác của tôi. Tôi học được nhiều điều từ huấn luyện viên khác, thí sinh cũng có. The Face làm tên tuổi tôi “hot” hơn.

Hoàng Trọng Vỹ thực hiện