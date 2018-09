Lan Khuê không thể nghe lời đại gia

Người trong nghề nói về Lan Khuê: * Thúy Nga - Giám đốc điều hành Elite Vietnam Lan Khuê được phát hiện cách đây hai năm. Cô ấy có ưu điểm về hình thể lý tưởng, kỹ năng, tri thức và đạo đức nghề nghiệp. Nhưng có lẽ đó cũng là lý do khiến hình ảnh cô ấy còn hơi "an toàn", thiếu đột phá, chưa kể nhiều kế hoạch bị hạn chế do việc học hành. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, cô ấy sẽ mang tới nhiều bất ngờ. * Siêu mẫu Hà Anh Tôi biết Lan Khuê từ những ngày đầu em vào nghề và cũng một vài lần hướng dẫn kỹ năng catwalk cho em trước khi đi thi ở nước ngoài. Nhiều người gọi em là "bản sao Hà Anh". Thực ra, ngoài mái tóc và gương mặt có một số vẻ tương đồng thì chúng tôi hoàn toàn khác nhau về cá tính, thần thái, chỉ số hình thể. Một người mẫu thành công cần rất nhiều yếu tố ngoài ngoại hình. Tôi luôn ủng hộ thế hệ người mẫu trẻ trong đó có Khuê kiên định đi theo con đường riêng và tập trung hoàn thiện kỹ năng chuyên môn để đóng góp cho sự chuyên nghiệp hoá ngành thời trang Việt Nam. * Mai Duy Khánh (phóng viên thời trang) Năm 2013, Lan Khuê là một gương mặt trẻ sáng giá của làng mẫu Việt. Cô có bước tiến rõ rệt, ghi dấu thành công và hứa hẹn sẽ là một ngôi sao mới sau lớp người mẫu gạo cội. Tuy nhiên khi xuất hiện trong những sân chơi lớn như: Những cánh bướm cuối thu, Elle Show, Cảm ơn Sài Gòn, Lan Khuê chưa thực sự "vượt mặt" được Huyền Trang, Hoàng Thùy, Lê Thúy... Ở nhiều show diễn, Lan Khuê sải bước bị chậm so với nhạc (show Đỗ Mạnh Cường, Elle show), đôi khi cô tự làm sai layout trang điểm, tóc (Thời trang cuộc sống, Phong cách trẻ…). Khắc phục được những điều trên, chắc chắn Lan Khuê sẽ còn tiến rất xa trong nghề.