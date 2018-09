Kỹ nghệ làm nên váy Dior xa xỉ

Những bộ đầm Haute Couture xa hoa, lộng lẫy của Christian Dior là sản phẩm của nhiều công đoạn tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối.

Những chiếc váy Haute Couture là đỉnh cao của sự sáng tạo, kỹ nghệ, là tuyên ngôn thể hiện đẳng cấp của mỗi thương hiệu thời trang. Đó là những trang phục được cắt may riêng, dành cho một số ít đối tượng cao cấp với những chuẩn mực gắt gao về chất liệu, kỹ thuật và tay nghề của nghệ nhân. Christian Dior là một trong số ít những nhà mốt Haute Couture được công nhận chính thức. Dior cũng là niềm tự hào của người Pháp vì chính nhờ thành công của nhà mốt này cùng những chiếc váy Haute Couture đỉnh cao mà thời trang Paris đã vực dậy sau chiến tranh, giành lại ngôi số một trên thế giới.

Để có thể sở hữu một thiết kế Dior cao cấp, khách hàng phải trực tiếp liên hệ với hãng để đặt may. Sau khi bên phía thương hiệu Pháp đồng ý, khách hàng sẽ được hẹn đến nhà may tại Paris, gặp thiết kế chính để trao đổi, chọn mẫu, lấy số đo. Khi nhà may bắt tay thực hiện, khách hàng sẽ phải đến thử và sửa trang phục nhiều lần nữa.

Đằng sau mỗi chiếc váy xa xỉ của Dior là một quá trình công phu đòi hỏi những cái đầu văn minh, trái tim nhiệt huyết và mắt nhìn tinh tế. Mỗi chiếc váy cần đến 20 - 30 người thợ thủ công lành nghề và họ mất khoảng 100 - 150 giờ đồng hồ để làm nên một bộ đồ Haute Couture mặc ban ngày. Còn với đầm dạ hội cầu kỳ, tinh xảo, họ phải bỏ ra thời gian gấp 10 lần.

Những người làm ra chiếc váy tuyệt tác phải tỉ mỉ, cẩn thận từng công đoạn nhỏ nhất, từ tỷ lệ bản vẽ, số đo, từng đường kim mũi chỉ. Tất cả được thực hiện bằng tay để đảm bảo sự hoàn hảo tuyệt đối. Dưới đây là các công đoạn thực hiện một số mẫu váy Haute Couture của Dior:

Công đoạn thiết kế, đính chi tiết hoa văn lên váy Christian Dior Haute Couture xuân hè 2013:

Công đoạn từ lúc lên khuôn đến khi bước ra sàn catwalk của chiếc váy Christian Dior Haute Couture thu đông 2012:

Lana