Tập đoàn DOJI giới thiệu bộ sưu tập kim cương viên độc đáo 'Kim sinh tài lộc' với ưu đãi 8% và miễn phí thu mua sau một năm.

Ngoài chức năng làm đẹp, trang sức còn mang giá trị tinh thần và là “lá bùa hộ mệnh” giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn. Bộ sưu tập mới ra đời cũng với ý nghĩa sẽ giúp cho người sở hữu thêm nhiều may mắn, suôn sẻ. Kim cương vốn thuộc hành Kim, năm 2013 thuộc hành Thủy. Theo quan niệm tương sinh của ngũ hành thì kim sinh thủy sẽ đem lại sức khỏe, may mắn và hưng vượng cho chủ nhân. Đặc biệt, kim cương có thể giúp chủ nhân phát đạt trong những quý cuối của năm giống như mệnh trường lưu thủy của năm 2013 với dòng nước lớn, ngày càng tràn trề đổ về biển lớn.

Khi mua kim cương 'Kim sinh tài lộc' của DOJI, khách hàng sẽ được miễn phí thu mua khi bán lại kim cương sau một năm. Bên cạnh việc được hoàn nguyên tiền sau một năm sử dụng, khách hàng còn nhận ngay ưu đãi 8% khi mua sản phẩm.

Điểm nổi trội của bộ sưu tập lần này chính là kích thước đẹp, đa dạng, tiêu chuẩn cắt mài và chứng thư kiểm định chính thống và uy tín.

BST “Kim sinh tài lộc” quy tụ những viên kim cương tự nhiên mang ý nghĩa về tài lộc với các kích thước đẹp như: 4,5mm, 5,4mm, 6,3mm, 7,2mm …(tổng 9) hay 6,8mm, 5,68mm… (Lộc - Phát) với tiêu chuẩn 4C (giác cắt, độ tinh khiết, trọng lượng, màu sắc) tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm định của Viện ngọc học Mỹ.

Tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập đều có chứng thư kiểm định chính thống đến từ Viện ngọc học và trang sức Doji (DJL). Viện tiếp tục nam tiến với sự kiện khai trương DOJILAB TP HCM. Phân viện ra đời sẽ đáp ứng được toàn diện các hoạt động giám định vàng bạc đá quý của người dân TP HCM.

Trang sức DOJI áp dụng ưu đãi 8% Kim cương GIA, trang sức kim cương thượng hạng, tới 30% trang sức cao cấp khác và giảm 50% phí kiểm định kim cương viên và đá quý (từ ngày 16/8 đến 16/9).

