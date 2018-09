Kim Chi The Face mix đồ xuống phố ngày chớm thu

Tuy sớm dừng chân tại The Face nhưng Kim Chi đã kịp để lại ấn tượng với nhiều khán giả. Sau khi rời cuộc thi, cô được đề cử trở thành đại diện Việt Nam tham dự “Top Model of the World 2016” ở Ai Cập. Kim Chi sẽ là cô gái thứ 7 của làng mẫu Việt góp mặt trong chương trình này.