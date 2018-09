Kikki Lê không tham gia Asia's Next Top Model

Người mẫu bất ngờ chia sẻ thông tin mình sẽ không góp mặt trong nhà chung của cuộc thi người mẫu quốc tế.

Sau thông cáo báo chí của ban tổ chức Vietnam's Next Top Model về "tin đồn" chèn ép, đe dọa Kikki Lê trước thềm tham dự Asia’s Next Top Model, Kikki Lê chính thức tuyên bố không tham dự cuộc thi này.

"Về những vấn đề và thắc mắc liên quan đến việc tôi tham gia vào cuộc thi Asia's Next Top Model mùa thứ 5, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo đến tất cả mọi người là mình sẽ không góp mặt vào ngôi nhà chung của mùa thi này nữa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người nói chung và bạn bè nói riêng đã động viên và cổ vũ tinh thần cho tôi.

Tôi cũng muốn cảm ơn một người bạn thân là Chanel De Lestang, vì cô ấy đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp cận với Karen Seah - giám đốc sản xuất của Asia's Next Top Model và một lời cám ơn nữa tới BeU vì đã giới thiệu Kikki với Ros Rosli - trợ lý của Karen đồng thời là trợ lý sản xuất của cuộc thi", Kikki Lê chia sẻ.

Vừa trải qua một ngày làm việc khá mệt mỏi nên Kikki Lê xin phép chưa nêu rõ lý do việc không tham gia cuộc thi, đồng thời cũng chưa có phản hồi chính thức về những thông tin của BeU đã thông báo cùng báo chí.

Kikki Lê cho biết thêm, cô rất tự hào vì đã được Asia's Next Top Model chọn đầu tiên để là người đại diện duy nhất cho Việt Nam tham gia cuộc thi lần này. Kikki Lê muốn chúc người sẽ thay thế cô một lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng thí sinh sẽ đi hết chặng đường và chứng minh rằng Việt Nam cũng là một đối thủ nặng ký.

Khi được hỏi về lý do không tiếp tục tham gia cuộc thi, Kikki Lê khá ngập ngừng: "Vì lý do khá tế nhị". Trước đó, phía BeU cũng đưa ra thông tin: "Kikki Lê đã vi phạm nội quy, khi tự ý thông báo việc trúng tuyển lên Facebook cá nhân khi chưa có sự đồng ý của ban tổ chức Asia’s Next Top Model (điều tối kỵ của một chương trình truyền hình thực tế). Đồng thời, cô chưa hoàn tất các thủ tục xin phép từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đây là việc Kikki Lê chủ động và hoàn toàn tự ý thực hiện, ngoài sự kiểm soát của công ty. Vì vậy, Kikki Lê sẽ phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm".

Xem thêm: Thầy trò Xuân Lan 'tố' ban tổ chức Vietnam's Next Top Model

Xem thêm: Ban tổ chức Next Top Model khẳng định không chèn ép, hăm doạ Kikki Lê

Duy Khánh

Ảnh: Chu Dũng