Khoảnh khắc catwalk ấn tượng của thiên thần Alessandra

Ngoài tư cách người mẫu, Alessandra còn biết đến như một diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế. Các show truyền hình mang lại tiếng vang cho người đẹp như Project Runway, Gossip Girl, How I Met Your Mother, Entourage, America's Next Top Model... Cô tham gia một vài bộ phim, trong đó có Casino Royale và đang quay Teenage Mutant Ninja Turtles: Half Shell.

Ảnh: Alessandra catwalk cho bộ sưu tập Louis Vuitton Thu 2010.