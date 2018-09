Khánh Ngân The Face hóa quý cô cổ điển với đầm đen

Với vẻ đẹp kiêu sa, đài các đúng như hình ảnh quý cô thời xưa trong tâm tưởng của Đỗ Mạnh Cường, á quân The Face trở thành gương mặt mới nhất được nhà thiết kế 8X lựa chọn để thể hiện tinh thần cho bộ sưu tập "The Little Black Dress".