Khánh My 'lột xác' với hình ảnh mới

Khoác lên mình các thiết kế mới đến từ thương hiệu XITA, Khánh My toát lên phong thái của người phụ nữ hiện đại, quyến rũ.

Để chuẩn bị cho chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ" sắp lên sóng, Khánh My đang từng bước thay đổi hình ảnh và phong cách của mình. Trong bộ ảnh thời trang mới ra mắt, người đẹp thể hiện phong thái đầy tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành. Chọn những gam màu trầm mang lại cảm giác an toàn, bền vững, Khánh My muốn gửi gắm thông điệp về người phụ nữ hiện đại và sự ủng hộ cho tinh thần độc lập của phái đẹp.

Hình ảnh mới của Khánh My trong các thiết kế của XITA:

Các cô gái hiện đại luôn hiểu rõ trang phục là điều gây ấn tượng đầu tiên với người đối diện, do vậy, bên cạnh bộ trang phục đẹp khi khoác lên mình, bạn còn phải thể hiện được cái tôi cá nhân trong đó.

Tuytsi thường mang lại cảm giác khô cứng, cổ điển nhưng trong set đồ này, Khánh My hoàn toàn duyên dáng và thanh lịch.

Chỉ với chút son đỏ quyến rũ, bộ váy màu đen xám pha da lạnh lùng đã có được sự cân bằng.

Tinh thần và cá tính của phái đẹp thể hiện từ những đường cắt đơn giản, không màu mè mà truyền tải một cách sâu kín qua những thiết kế bay bổng và lãng mạn.

Người phụ nữ hiện đại không chỉ hoàn thành tốt vai trò trong gia đình, ngoài xã hội mà còn biết tạo dựng hình ảnh và phong thái của riêng mình. Khánh My ngày càng khẳng định gu thời trang đẳng cấp như một fashionista thực thụ.

Thiết kế gợi cảm, khéo léo khoe đường cong quyến rũ với điểm nhấn phần eo nổi bật.

Ngay cả trong những trang phục mềm mại, người đẹp vẫn thể hiện sự mạnh mẽ của một cô gái độc lập.

Những thiết kế mềm mại như ren, bèo kết hợp với phong thái hiện đại đã tạo nên cảm xúc mới lạ cho người mặc, khiến trang phục không quá thô cứng mà vẫn có nét sang trọng, mạnh mẽ.

Thiết kế mới của XITA giúp Khánh My nổi bật trên đường phố Sài Gòn.

Photo: Chanh Nguyễn, Stylist: Đinh Thanh Long, Make up: Kuny (Lê Nguyễn Hà Duy), Trang phục: XITA.

Liên hệ: Thời trang XITA

Hà Nội: 236 Hàng Bông kéo dài. ĐT: 04 668 344 52.

TP HCM: 150 Lý Tự Trọng, quận 1. ĐT: 08 62867373.

Facebook: www.Facebook.com/xitabykaty

(Nguồn: XITA)