Khai trương showroom Vento Hybrid đầu tiên tại TP HCM

Lễ khai trương có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng làng mốt Việt như Tường Khoa, Hải Đăng Next Top, Thiếu Lan The Face, Hồng Xuân Next Top... Các người mẫu sở hữu phong cách năng động, trẻ trung.