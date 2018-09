KB ưu đãi bộ sưu tập 'Mini Colour'

Thời trang cao cấp KB Choose to shine mang đến chương trình ưu đãi cho các bộ sưu tập nhỏ - “Mini Colour” lên đến 50% từ ngày 6/10 đến hết ngày 12/10.

Với các các thiết kế mới trong các “Mini Colour 2014”, KB đưa ra hàng tuần, khách hàng có thể thỏa sức mua sắm tại KB Choose to shine. Các thiết kế này theo tông màu hiện đại, trẻ trung và năng động được phát triển với nhiều sáng tạo từ việc phối màu, phối chất liệu cao cấp tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho từng Mini Colour. Phom dáng chuẩn từ KB Choose to shine là điểm thu hút cho khách hàng với dáng ôm bút chì, dáng suông và xoè. Kỹ thuật may cao cấp theo xu hướng tối giản – Minimal cũng được khai thác mạnh trong từng bộ sưu tập.

Khách hàng có thể chọn lựa trên website hoặc Fanpage KB fashion và tại showroom thuộc hệ thống KB Choose to shine để xem các mẫu thiết kế ưu đãi. Các sản phẩm sẽ được cập nhật thường xuyên vào thứ hai hàng tuần. Cơ hội nhận được quà tặng hot 50% từ thứ 2 đầu tuần đến hết chủ nhật của tuần đó.

KB Choose to shine liên tục ra mắt các sản phẩm mới hàng ngày có mặt tại hệ thống showroom, với việc liên tục cập nhật chất liệu mới nhất từ các trung tâm thời trang thế giới về Việt Nam, KB Choose to shine là sự lựa chọn cho khách hàng và các dịch vụ hậu mãi được cập nhật trên website và hotline 0915141288.

Hệ thống showroom KB :

- Showroom 1: 232 Bà Triệu , Hà Nội ĐT : 0439785655

- Showroom 2: 12 Thái hà, Đống Đa ,Hà Nội ĐT : 0435380481

- Showroom 3: 26 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 0437349470

- Show room 4: B1 R6 28/29 TTTM Royal City HN ĐT: 04 66644088

- Show room 5: 46 Đường Thời Đại TTTM Times City Minh Khai, HN,ĐT : 04 32001331

- Showroom 6: 28A Quang Trung, Hồng Bàng,Hải Phòng,ĐT:0313 532265

- Showroom 7: 30 Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội, ĐT: 0433119325

(Nguồn: Thời trang KB)