KB ra mắt bộ sưu tập 'Spring Summer 2015'

Những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới của KB Choose to shine mang màu sắc dịu ngọt và tươi mới.

Với “Spring Summer 2015 “, các nhà thiết kế tiếp tục khai thác thế mạnh là chất liệu cao cấp ngoại nhập từ Italy, Pháp và Hong Kong. Những chất liệu này được sản xuất trên công nghệ tiên tiến thế giới với các tone màu riêng của KB Choose to shine. Trong bộ sưu tập mới, các gam màu pastel được khai thác tối đa với xu hướng trẻ trung và thời thượng, phom dáng chuẩn kết hợp với các đường cắt cúp tinh tế. Bên cạnh đó, xu hướng croptop cũng tiếp tục được các nhà thiết kế ưu tiên lựa chọn.

Ngoài ra, các gam màu và hoạ tiết của vùng miền nhiệt đới cũng được KB Choose to shine sử dụng cho dòng sản phẩm “KB in office”. Chị em công sở sẽ tìm thấy nhiều điều mới mẻ với các trang phục văn phòng hay khi tham dự sự kiện quan trọng với dòng sản phẩm “KB Luxury”. KB Choose to shine liên tục ra mắt các sản phẩm mới với nhiều lựa chọn cho phái đẹp cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.

"Spring Summer 2015" đã có mặt tại các showroom KB Choose to shine và hệ thống đại lý trên cả nước:

Thông tin chi tiết, xem tại: www.kbfashion.vn.

Hotine: 0915141288 - 04 35380977.

Fanpage: https://www.facebook.com/kbfashion.vn. Hệ thống showroom KB : 232 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 0439785655.

12 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 0435380481.

26 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0437349470.

B1 R6 28/29 TTTM Royal City Hà Nội. ĐT: 04 66644088.

46 Đường Thời Đại TTTM Times City Minh Khai, Hà Nội. ĐT: 04 32001331.

28A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng. ĐT: 0313 532265.

30 Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0433119325.

202 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh. ĐT: 0947866306.

91 Lê Hồng Phong, Đông Thành Ninh Bình. ĐT: 0975705887.

(Nguồn: KB Choose to shine)