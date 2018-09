KB ra mắt bộ sưu tập 'Spring Shine'

Với chủ đề 'Mùa xuân toả sáng' bộ sưu tập xuân hè mới của KB mang đến cho phái đẹp cảm hứng tươi mới, nhẹ nhàng và thanh nhã từ thiên nhiên.

Chào đón một mùa thời trang mới, thời trang cao cấp KB Choose to Shine ra mắt bộ sưu tập "Spring Shine - Mùa xuân toả sáng". Trong bộ sưu tập lần này KB lại khẳng định việc dẫn đầu các xu hướng về màu sắc, chất liệu cao cấp cũng như kỹ thuật may hiện đại. Họa tiết in 3D được thể hiện rõ nét trên từng sản phẩm đầm, áo sơ mi và chân váy, với tiêu chí đơn giản, sang trọng và tinh tế trong từng kết cấu sản phẩm, phom dáng chuẩn.

Các chương trình ưu đãi lớn và tri ân khách hàng được cập nhật thường xuyên trên www.kbfashion.vn hoặc liên hệ hotline : 0915141288.

Hệ thống showroom KB:

- 232 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT : 0439785655.

- 12 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 0435380481.

- 26 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0437349470.

- Royal City, Hà Nội. ĐT: 04 66644088.

- Times City., Hà Nội. ĐT : 04 32001331.

(Nguồn: KB)