KB khởi động 'Love KB Choose to shine 2015'

Thời trang KB Choose to shine khởi động giải thưởng nhằm tri ân các khách hàng thân thiết.

Trong năm 2014, dự án “Shooting for shopping” từ KB Choose to shine đã kết thúc với giải thưởng lớn nhất thuộc về khách hàng Đỗ Thị Thu Huyền. Đến năm thứ hai, cuộc thi có tên gọi “Love KB Choose to shine 2015” và được nhãn hàng tiếp tục tổ chức để khách hàng sử dụng sản phẩm đồng thời có cơ hội giành giải thưởng thiết thực. Hơn nữa, đây còn là sân chơi, giao lưu, gắn kết giữa các khách hàng và KB Choose to shine.

Cuộc thi diễn ra từ 20/3 đến 15/7, giải thưởng dành cho khách hàng có bức hình nhiều like nhất gồm: 5 triệu đồng tiền mặt, thẻ mua hàng trị giá 10 triệu đồng và một bộ ảnh trị giá 10 triệu đồng. Giải khách hàng có nhiều ảnh nhất với sản phẩm của KB Choose to shine gồm: voucher mua hàng trị giá 10 triệu đồng cùng một bộ ảnh trị giá 10 triệu đồng. Đạt giải tự nhiên tỏa sáng (giải theo tiêu chí của Ban giám khảo), bạn sẽ nhận được thẻ mua hàng trị giá 10 triệu đồng. Giải tập thể, nhiều khách hàng cùng mặc đồ KB nhất là thẻ mua hàng trị giá 10 triệu đồng.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Fanpage https://www.facebook.com/kbfashion.vn và website: www.kbfashion.vn. KB Choose to shine liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới với nhiều lựa chọn cho khách hàng cùng dịch vụ chăm sóc chu đáo. Các thông tin và dịch vụ ưu đãi được cập nhật và tư vấn qua hotine : 0915141288 - 04 35380977. Hệ thống showroom KB : 232 Bà Triệu , Hà Nội. ĐT : 0439785655.

(Nguồn: Thời trang KB)