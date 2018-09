KB khai trương showroom mới tại Đà Nẵng

Ngày 21/12, thương hiệu khai trương showroom tại 142 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP Đà Nẵng với nhiều ưu đãi kèm quà tặng.

Sự kiện khai trương vừa khẳng định bước phát triển của KB Choose to Shine, vừa đáp ứng nhu cầu thời trang của phái đẹp thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp này, khách hàng được giảm giá tới 40% trong tuần lễ khai trương và các chương trình thú vị như Khách hàng may mắn, Giờ vàng KB và KB in style.

Nhân dịp này, bộ sưu tập "The Holiday 2015-2016" cũng được ra mắt nhằm mang đến cho phái đẹp phong cách thời trang hiện đại, lãng mạn. Sự kết hợp tinh tế giữa ren và nhung cùng các hạt pha lê tạo nên tổng thể hoà quyện mà đầy bí ẩn. Bên cạnh đó, các đường cắt cup 3D trên nền chất liệu độc đáo giúp phái đẹp kiêu sa hơn trong tiết trời đông. Màu sắc chủ đạo xanh navy, xanh cổ vịt, đỏ boóc-đô, tím, ren ánh kim cũng được lựa chọn nhằm mang lại sự năng động, trẻ trung cho các tín đồ thời trang.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập mới:

