KB áp dụng khuyến mãi lớn

Chương trình ưu đãi diễn ra từ ngày 20/10 đến hết ngày 26/10 là cơ hội mua sắm thú vị cho chị em.

Lấy cảm hứng từ khu vườn nổi tiếng ở thành phố sương mù - London, KB Choose to shine tiếp tục mang đến chương trình "Mini Colours 50%" với 5 sản phẩm thời trang thiết kế trên nền in hoa từ ngày 20/10 đến hết ngày 26/10. KB mang hoa đến những thiết kế có phom dáng bút chì, ôm vừa phải, kết hợp với voan và ren lưới theo xu hướng mới, tạo nên sự mềm mại. Chất liệu ngoại nhập với 80% là cotton co giãn đa chiều, không bai và không mất phom dáng đem đến sự độc đáo cho các sản phẩm của hãng.

Bênh cạnh các sản phẩm mới, dòng sản phẩm cho trẻ em cũng được KB trưng bày và bán tại các showroom trong hệ thống cho các bé trai và gái, các mẹ có thể thoả thích chọn đồ cho con yêu.

Thông tin chi tiết xem tại website: www.kbfashion.vn và fanpage https://www.facebook.com/kbfashion.vn.

Hotline: 0915141288.

Hệ thống showroom KB:

- Showroom 1: 232 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 0439785655.

- Showroom 2: 12 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0435380481.

- Showroom 3: 26 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0437349470.

- Show room 4: B1 R6 28/29 TTTM Royal City, Hà Nội. ĐT: 04 66644088.

- Show room 5: 46 Đường Thời Đại, Trung tâm thương mại Times City Minh Khai, Hà Nội. ĐT: 04 32001331.

- Showroom 6: 28A Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng. ĐT:0313 532265.

- Showroom 7: 30 Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0433119325.

