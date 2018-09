Jockey ra mắt dòng nội y 3B Value Pack

Jockey 3B Value Pack gồm 2-3 món nội y chất lượng cùng mức giá ưu đãi là dòng sản phẩm dành cho giới trẻ hiện đại.

Dù không phải là món đồ để phô trương nhưng nội y luôn giữ vai trò quan trọng với mỗi người. Giữa thị trường hàng nội y ngày càng phong phú, đa dạng, việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp cần sự thông minh, tinh tế.

Jockey 3B Value Pack là dòng sản phẩm đóng túi đa dụng "Best Buy - Best Choice - Best Care" đáp ứng nhu cầu của giới trẻ hiện đại. Thương hiệu Jockey không chỉ mang đến các sản phẩm trong tầm giá phù hợp mà còn giúp khách hàng tiếp cận những sản phẩm đẳng cấp và tin cậy. Bạn sẽ được được sở hữu 2 đến 3 sản phẩm trong một túi với giá ưu đãi giảm từ 20% đến 30% so với giá bán thông thường, giúp tiết kiệm chi phí mua sắm.

Jockey 3B - Value Pack mang đến sự lựa chọn đa dạng hội tụ trong một túi nhỏ.

Các nhà thiết kế của Jockey đã tìm hiểu và lựa chọn chất liệu 92% cotton cùng 8% Spandex theo tiêu chuẩn Mỹ, tạo sự thoáng mát cho người sử dụng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho giới trẻ Việt Nam hiện đại. Kiểu dáng cũng được thương hiệu quan tâm, chăm chút sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ. Thông dụng nhưng hiện đại là điều khiến các sản phẩm 3B - Value Pack phù hợp với hầu hết phom dáng của cả nam và nữ giới Việt Nam.

Thông dụng, hiện đại, phù hợp nhiều phom dáng là điều mà 3B - Value Pack hướng tới.

Chất lượng sản phẩm thuộc dòng Jockey 3B - Value Pack tuân thủ quy định của Jockey International. Sản phẩm được đóng gói đẹp theo tiêu chuẩn cao cấp của thương hiệu toàn cầu, vừa tạo sự tin cậy, thích thú cho khách hàng, vừa giúp bạn dễ dàng lựa chọn một túi phù hợp qua thông tin hướng dẫn chi tiết trên bao bì.

Các sản phẩm trong bộ Jockey 3B - Value Pack đồng bộ về quần lót nam nữ, áo lót, tất… cho phép bạn sử dụng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Bên cạnh những túi sản phẩm hiện hành, Jockey mang đến 5 sự lựa chọn mới, đa dạng hơn.

Khách hàng nữ có nhiều sự lựa chọn với 3B - Value Pack.

Đối với nam, khách hàng có thể chọn túi 2 sản phẩm quần brief và trunk Jockey Stretch Cotton tiện dụng. Khách hàng nữ có thể chọn túi 3 sản phẩm quần bikini tiện dụng Jockey Everybody pants, túi 2 sản phẩm áo crop-top tiện dụng Jockey Active wear hoặc túi 2 sản phẩm áo T-Top tiện dụng Jockey active wear.

Thương hiệu thời trang đến từ Mỹ mang tới cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm nội y chất lượng với mức giá hợp lý.

(Nguồn: Jockey)