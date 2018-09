Jessica Minh Anh làm show trên tàu khổng lồ ở Sydney

Người mẫu gốc Việt sẽ biến con tàu Costa Luminosa thành sàn catwalk của J Spring Fashion Show 2016.

Sau J Autumn Fashion Show 2015 trên dòng sông Seine thơ mộng ở Paris, Pháp ngày 29/10 vừa qua, Jessica Minh Anh tiếp tục thực hiện dự án mới với chương trình J Spring Fashion Show 2016, diễn ra vào 14/3 tới. Lần này, người mẫu kiêm nhà sản xuất chương trình thời trang gốc Việt sẽ biến con tàu khổng lồ Costa Luminosa (Con tàu Ánh sáng) tại Sydney, Australia thành sàn diễn ngoài trời mới nhất và hứa hẹn ấn tượng nhất từ trước tới nay, với khung cảnh hoành tráng của nhà hát Opera Sydney và cầu Cảng Sydney ở phía sau.

Tàu Costa Luminosa sẽ neo ở ngoài biển và khách mời được đưa ra đó bằng tàu nhỏ. Chương trình được dàn dựng rất công phu và sẽ được quay từ nhiều góc độ, cả ở mặt đất cũng như từ trên cao bằng flycam để thấy được toàn cảnh sàn diễn, đại dương mênh mông và đường biển tuyệt đẹp của thành phố Sydney. Đây là lần thứ hai Jessica Minh Anh hợp tác với công ty tàu biển lớn nhất của Italy, Costa Cruises, sau thành công của J Winter Fashion Show trên con tàu Costa Atlantica tại Dubai vào năm 2013.

Con tàu Costa Luminosa - nơi tổ chức show thời trang Xuân hè 2016 của Jessica Minh Anh.

J Spring Fashion Show 2016 giới thiệu các bộ sưu tập Haute Couture, ứng dụng và trang sức cao cấp từ nhiều nước tại 4 châu lục. Sự kiện sẽ chào đón các Bộ trưởng của Australia, tham tán các nước, CEO của các công ty lớn trong nhiều ngành, các nhà thiết kế, thương hiệu lớn cũng như nhiều đơn vị truyền thông của Australia và quốc tế.

Theo ABC (Mỹ), Jessica Minh Anh là một người mẫu đặc biệt, có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn kiến trúc, nghệ thuật, thời trang và văn hoá trong cùng một chương trình. "Nữ hoàng của các sàn diễn không tưởng" (theo CNN - Mỹ) từng gây ấn tượng với công chúng qua các show diễn tại tháp Eiffel (Pháp), cầu Tháp London (Anh), One World Trade Center (Mỹ), Gardens by the Bay’s Skyway (Singapore), Skybridge tại tháp đôi Petronas (Malaysia), sông Seine (Pháp) và đặc biệt là sàn diễn trên độ cao 4.000 feet tại Grand Canyon Skywalk trên dòng sông Colorado (Mỹ)...

Hôm 13/1, Jessica Minh Anh đã đến thăm tàu Costa Luminosa đang đậu tại Barcelona (Tây Ban Nha) để bàn về kế hoạch cụ thể cho chương trình.

Zimi