Jessica Minh Anh làm sàn catwalk nổi trên sông Seine

Chân dài gốc Việt tổ chức show thời trang với sàn diễn kính dài 100m trên dòng sông nổi tiếng.

Sau J Summer Fashion Show 2015 tại nhà máy năng lượng mặt trời của Tây Ban Nha hồi tháng 7, Jessica Minh Anh tiếp tục thực hiện dự án mới với chương trình J Autumn Fashion Show 2015, diễn ra vào 29/10 ở Pháp. Lần này, chân dài sẽ dựng sân khấu nổi với mô hình con thuyền kính khổng lồ có chiều dài 100m trên dòng sông Senie thơ mộng. Cô cho biết, sàn diễn độc đáo này tạo cảm giác cho các người mẫu như đang đi trên mặt nước. Riêng những vị khách mời dự chương trình sẽ ngồi ở vị trí đối diện với những tấm kính trong suốt khi con thuyền đang lướt đi. Những công trình kiến trúc nổi tiếng của Paris như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre và 37 cây cầu bắc qua sông Senie sẽ trở thành phông nền tự nhiên cho show diễn.

Jessica Minh Anh chụp hình để quảng bá cho show diễn trên sông Seine.

J Autumn Fashion Show 2015 giới thiệu đến công chúng 8 bộ sưu tập của các nhà thiết kế đến từ 4 châu lục. Cùng với những mẫu thời trang cao cấp, Jessica Minh Anh còn lên ý tưởng về trang sức, các mẫu tóc mang đậm tính kiến trúc, phù hợp với địa điểm trình diễn lần này. Show diễn hạn chế số lượng khách mời, trong đó có nhiều vị chính khách, doanh nhân, nhà thiết kế và báo giới quốc tế.

Jessica Minh Anh sinh ra tại Hà Nội nhưng lớn lên tại Moscow, Nga. Cô đam mê piano nhưng du học ngành IT ở Malaysia theo học bổng toàn phần của PETRONAS. Sau khi tốt nghiệp, cô lấy bằng Thạc sĩ ngành PR tại Anh và thực hiện ước mơ trở thành nhà sản xuất các chương trình thời trang tại những địa điểm biểu tượng của thế giới.

Cô từng gây ấn tượng với công chúng qua các show diễn tại tháp Eiffel (Pháp), cầu tháp London (Anh), One World Trade Center (Mỹ), Gardens by the Bay’s Skyway (Singapore), Skybridge tại tháp đôi PETRONAS (Malaysia) và đặc biệt là sàn diễn trên độ cao 4.000 feet tại Grand Canyon Skywalk trên dòng sông Colorado (Mỹ)... Đài ABC của New York từng nhận xét, Jessica Minh Anh là người đặc biệt khi kết hợp được nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa và thời trang. Chương trình của cô được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình danh tiếng như: BBC, FOX5, ABC, CBS, ITV, CNBC, MBC1, Canale 5, MTV, FashionTV, Dubai TV...

Q.N.