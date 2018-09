Jogg Jean có chất liệu co giãn 360 độ, tạo nên sự thoải mái từ bên trong, phong cách năng động cho người mặc từ bên ngoài, cho bạn thỏa sức hoạt động.

Bạn yêu thích được tự do thả mình trong mọi hoạt động thường nhật, được dịch chuyển thoải mái trong những chuyến đi, bạn muốn thể hiện mình qua phong cách phủi bụi thời thượng hay đắm mình trong vũ đạo đường phố sôi động, Diesel Jogg Jean sẽ là người bạn đồng tốt của bạn. Bởi Jogg Jean có chất liệu co giãn 360 độ, tạo nên sự thoải mái từ bên trong và vẫn duy trì được phong cách năng động cho người mặc từ bên ngoài. Chất liệu Jogg Jeans còn được sử dụng để may áo jacket và có mặt trong bộ sưu tập dành cho cả nam lẫn nữ.

Nhằm giới thiệu sư tiện dụng của sản phẩm đến bạn trẻ trên toàn thế giới, Jacob Sutton đã biên đạo video clip và kết hợp với tạp chí i-D để tạo ra những shoot hình độc đáo lấy background là bầu trời xanh ở Los Angeles. Vũ công tham gia chiến dịch này là những cái tên đình đám như: nhóm Soul Step - được vinh danh trong show diễn xuân hè 2014 của Rick Owen, “Nicole ‘The Pole’ Williams - vũ công múa cột nổi tiếng trong video "Pour It Up" của Rihanna, Levanna McLean của nhóm Northern Soul từng biểu diễn với Pharrell Williams tại lễ trao giải Brit Awards; nhóm Atlanta’s Twerk Team , Mizz Twerksum và Lady Luscious

Bạn có thể cùng tham gia vũ đạo đường phố cùng nam ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa trong trang phục của Diesel và lựa chọn cho mình những sản phẩm của thương hiệu tại Union Square, quận 1 và Crescent Mall, quận 7.

Jeans sành điệu, cho chàng tự tin

(Nguồn: Diesel)