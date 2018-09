IVY moda trình làng dòng sản phẩm jeans

Bộ sưu tập 'Jeans for you' là những mảnh ghép bổ sung cho cô nàng yêu thích phong cách nổi loạn, cá tính.

Tủ đồ của những cô gái trẻ không thể thiếu các thiết kế từ chất liệu jeans. Hiểu được điều này, IVY moda giới thiệu bộ sưu tập "Jean for you" giúp phái đẹp bổ sung những items thời thượng, cá tính và khỏe khoắn cho mùa hè năng động.

Lấy cảm hứng từ những thập niên năm 90, "Jean for you" tập trung vào thiết kế retro như quần lửng, quần ống rộng, quần yếm, juyp yếm, juyp midi... Phong cách hoài cổ tạo nên sự đa đạng trong từng chi tiết, điển hình là nét phóng khoáng qua kỹ thuật xử lý mài vải tinh tế và tỉ mỉ. Nét cá tính, bứt phá được thể hiện qua khoảng hở thu hút, những vết xước, đường cut-out hay miếng vá to bản. Bên cạnh đó, IVY moda cũng nghiên cứu lựa chọn các chất vải có tỷ lệ cotton cao, bền, thoáng mát, co giãn tốt cùng màu xanh dương mát mắt.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập:

Mua online tại: facebookstore.ivymoda.com

Hotline: 046 662 3434 - 046 672 4433

Chi tiết sản phẩm tham khảo tại www.ivymoda.com hoặc theo dõi www.facebook.com/thoitrangivymoda Hệ thống showroom IVY moda:

Hà Nội

31 Kim Đồng Mới, Hoàng Mai. ĐT: 046 681 2632.

34 Bà Triệu. ĐT: 043 9348186.

163 Thái Hà. ĐT: 043 5148212.

303 Kim Mã. ĐT: 043 7263594.

98 Tôn Đức Thắng. ĐT: 0462757005.

243 Cầu Giấy. ĐT: 043 839 8369.

5/447 Lạc Long Quân, Tây Hồ. ĐT: 043 212 1752.

Tầng 1, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân. ĐT:043 2003553.

Tầng 1,TTTM The Garden Mall, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. ĐT: 0466729744.

Tầng 1 Savico Mega Mall, số 7- 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên. ĐT: 0462573525.

B1 - R5-21-22 TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 046262 0989.

TD 42 & TN 39, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng. ĐT: 043200 1281.

Tầng 2, Lô 246, Aeon Mall Long Biên, 26 Cổ Linh, Long Biên. ĐT: 043 200 2849.

Tầng 2, L2-01, TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa. ĐT: 043 200 3567. Bắc Ninh: 253 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh. ĐT: 0241 6268999.

Vĩnh Phúc: 189 Mê Linh, TP Vĩnh Yên. ĐT: 0211 6250 495.

Yên Bái: 642 Điện Biên (Km3), TP Yên Bái. ĐT: 029 389 2986.

Hải Dương: 32 Trần Hưng Đạo. ĐT: 0320 6252 098.

Hải Phòng: 51 Lạch Tray, Ngô Quyền. ĐT: 031626 0089.

Thái Nguyên: 319 Hoàng Văn Thụ, phường Đồng Quang. ĐT: 028 0384 0586.

Quảng Ninh: 30 Kênh Liêm, Hạ Long. ĐT: 033 3812185.

Thanh Hóa: 36 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. ĐT: 037 371 6968.

Vinh: 147 Lê Lợi. ĐT: 038 6251756.

Đà Nẵng: 136 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê. ĐT: 05116 530333.

Buôn Mê Thuột: L2 -01TTTM Vincom Plaza, 78 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, TP Buôn Mê Thuột. ĐT: 0500 357 1818.

Vũng Tàu: 244 đường Ba Cu, Phường 3, TP Vũng Tàu. ĐT: 064 362 6818.

Biên Hòa: L2 – 10 +11 Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa. ĐT: 061 3918 717.

Cần Thơ: L2-06+07+08, TTTM Vincom, số 2 Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0710 373 9818.

An Giang: L1 - 04 +05A Vincom Long Xuyên, 1 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. ĐT: 0762 479 818. TP HCM

142 Võ Thị Sáu, quận 3. ĐT: 083 8275599.

181 Cách Mạng Tháng 8, quận 3. ĐT: 083 8327779.

55 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. ĐT: 083 822 0286.

L1- 07 + 08 Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. ĐT: 083 989 0018.

L1-12+13 TTTM Vincom Plaza Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9. ĐT: 083 730 6018.

(Nguồn: IVY moda)