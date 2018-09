IVY moda tặng đồ miễn phí cho khách hàng

Với tiêu chí 'bạn dám mặc, chúng tôi dám tặng', bất cứ ai tham gia thử thách cùng IVY moda sẽ được tặng một bộ trang phục của thương hiệu.

Nhằm cổ vũ tinh thần mạnh dạn thử nghiệm các xu hướng thời trang mới, tránh đóng khung cá nhân trong một màu buồn tẻ, IVY muốn dành tặng tất cả khách hàng cơ hội được thay đổi phong cách miễn phí. Với tiêu chí "bạn dám mặc, chúng tôi dám tặng", bất cứ khách hàng nào tham gia thử thách cùng IVY moda sẽ được tặng một bộ trang phục từ thương hiệu.

Showroom của IVY moda tại Royal city và Aeon Mall là những "điểm nóng" đầu tiên diễn ra sự kiện, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Chỉ trong hai tiếng chương trình diễn ra ở hai trung tâm thương mại, hơn 400 khách hàng đã đăng ký tham gia với nhiều bộ trang phục và hàng trăm voucher giá trị được trao tặng.

Hầu hết khách hàng đều không ngại tham gia thử thách với chương trình của IVY moda.

Khách hàng ở mọi lứa tuổi đều mong muốn có diện mạo mới và lựa chọn được phong cách thời trang phù hợp hơn.

Chương trình "Try it get it" vẫn tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới. Khách hàng có mong muốn được thay đổi bản thân hay đơn giản là một tín đồ của thương hiệu, có thể theo dõi thông tin trên fanpage của IVY moda tại đây để cập nhật "điểm nóng" tiếp theo của chương trình.

