IVY moda ra mắt BST mới, ưu đãi 30% toàn bộ sản phẩm

Ngoài ưu đãi từ nay đến hết ngày 16/10, thương hiệu còn giới thiệu bộ sưu tập mới với chủ đề 'Day to Night'.

Bộ sưu tập mới của IVY moda lấy cảm hứng từ những mẫu trang phục hiện đại, đậm chất thành thị, phục vụ nhu cầu của phái đẹp suốt ngày dài năng động. "Day to Night" được thể hiện theo phong cách tối giản với những điểm nhấn hoạ tiết bắt mắt cùng các chi tiết may trang trí độc đáo. Trong bộ sưu tập này, thương hiệu giới thiệu kỹ thuật may trang trí nổi gân mới, không chỉ tạo hiệu ứng đẹp mắt mà còn góp phần hoàn thiện những trang phục có phom dáng phức tạp.

Dịp này, IVY moda dành tặng ưu đãi 30% toàn bộ sản phẩm đến hết ngày 16/10. Chương trình được áp dụng cho tất cả mẫu thiết kế mùa thu mới trên hệ thống showroom toàn quốc.

(Nguồn: IVY moda)