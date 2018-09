IVY moda giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm

Thương hiệu áp dụng chương trình ưu đãi 'Flash Sale' chỉ trong ngày 14/5 cho các tín đồ thời trang thỏa sức làm đẹp đón hè.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố phong cách, thẩm mỹ và mang tính ứng dụng cao, IVY moda đem đến hàng loạt items cần có cho các cô gái trong mùa hè. Sau khi ưu đãi 50%, phái đẹp đã có ngay những set đồ yêu thích với mức giá chỉ từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng. Trong 24 giờ vàng ngày 14/5, sự kiện "Flash Sale" với hàng nghìn sản phẩm sẽ là cơ hội dành cho các tín đồ thời trang.

Trong suốt thời gian qua, IVY moda đã ra mắt nhiều bộ sưu tập xuân hè đáp ứng nhu cầu thời trang ngày càng lớn của chị em như "Think Pink" với sắc hồng san hô, thạch anh, pastel ngọt ngào, quyến rũ hay "The Marble" - bộ sưu tập ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam với họa tiết vân đá cẩm thạch đại diện cho những người phụ nữ hiện đại, cá tính. Mới đây, thương hiệu giới thiệu tới các tín đồ bộ sưu tập “Here Comes The Summer” chào hè rực rỡ với các thiết kế jumpsuit, trễ vai, hai dây… nổi bật cùng họa tiết floral (hoa lá), kẻ sọc nhiều màu… Mỗi bộ sưu tập mang đến nét riêng, đầy mới lạ nhưng đều hướng đến tính ứng dụng cao cho người mặc.

