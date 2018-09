IVY moda giảm 50% và tặng đồ miễn phí cho khách hàng

Tuần qua, IVY moda thực hiện chương trình "Try it get it" với tiêu chí “bạn dám mặc, chúng tôi dám tặng” thu hút sự chú ý của phái đẹp. Hơn 1.000 lượt đăng ký tham gia sự kiện, nhiều trang phục sành điệu và hàng trăm voucher giá trị được trao tặng. Là thương hiệu có thế mạnh về định hình phong cách, chuỗi chương trình “Try it get it” đã cổ vũ tinh thần cho nhiều chị em, giúp họ tự tin thử nghiệm các xu hướng thời trang mới và mạnh dạn thay đổi phong cách thường ngày, bước khỏi vùng an toàn với diện mạo tươi trẻ.