IVY moda bật mí về show diễn 'The Marble'

Thương hiệu giới thiệu ngắn gọn về show thời trang giới thiệu bộ sưu tập xuân hè diễn ra ngày 26/4 tại GEM Centre, TP HCM.

- Không chỉ thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu, show diễn lần này của IVY Moda còn được gọi là “Sự hội ngộ của những Quán quân”, vì sao có tên gọi như vậy?

- “The Marble” là một trong những show diễn hiếm hoi quy tụ hầu hết các Quán quân Vietnam’s Next Top Model qua các mùa. Họ là những gương mặt nổi tiếng của làng mẫu Việt như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Nguyễn Oanh, Hương Ly… Đây chính là lý do mà nhiều người gọi The Marble là “Sự hội ngộ của những Quán quân”.

- First face và vedette của show thời trang lần này là ai?

- First face và vedette luôn là hai vị trí quan trọng trong mỗi show diễn. Nó quyết định cảm xúc, tinh thần của cả bộ sưu tập. Chọn người mẫu đảm nhận nhiệm vụ này không phải là vấn đề dễ dàng của bất kỳ thương hiệu nào. Điều này càng khó khăn hơn khi IVY moda quy tụ hầu hết các gương mặt nổi bật của làng mốt Việt. Hoàng Thùy và Tranh Khiếu là hai cái tên mà nhiều người dự đoán nhưng cũng có ý kiến cho rằng, Mâu Thủy, Hương Ly, Nguyễn Oanh mới là những ứng cử viên được nhắm tới. Tuy nhiên, tất cả vẫn là những ẩn số, IVY moda mong muốn mang đến nhiều bất ngờ cho giới mộ điệu trong show diễn lần này.

Hình ảnh Hoàng Thùy trong bộ sưu tập "The Marble" mà IVY moda công bố tại họp báo VIFW.

- Các show diễn của thương hiệu đều chú trọng đến đạo diễn catwalk. Lần này, Kovit Ang - nhà sản xuất tên tuổi của thời trang Singapore và châu Á trở thành người đồng hành cùng “The Marble”. Tại sao thương hiệu lại quyết định hợp tác với một đạo diễn nước ngoài?

- Chúng tôi luôn đánh giá cao các đạo diễn từng hợp tác với IVY moda, nhưng nghệ thuật và cái đẹp luôn cần đổi mới. Sự thay đổi về đạo diễn catwalk sẽ tạo nên phong cách khác lạ cho chương trình. Dù có đôi chút ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ nhưng chúng tôi vẫn đang dốc hết sức để truyền tải tinh thần của bộ sưu tập tới nam đạo diễn. Với kinh nghiệm dày dạn, Kovit Ang sẽ góp phần làm tỏa sáng “The Marble”.

Đạo diễn Kovit Ang.

- Thông điệp và họa tiết của bộ sưu tập lần này có gì khác biệt?

- Những thông tin xung quanh họa tiết của bộ sưu tập được giữ kín theo yêu cầu của thương hiệu. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ rằng “The Marble” sử dụng họa tiết lạ, vốn được ưa chuộng trong các thiết kế về kiến trúc, không gian cao cấp, quý tộc, nhưng hiếm khi ứng dụng trên trang phục. Ở góc nhìn của các nhà thiết kế IVY moda, chất quý tộc, cổ điển của loại họa tiết được sáng tạo, trở nên khoáng đạt, táo bạo, đại diện cho tinh thần tự do và vẻ đẹp cá tính, hiện đại, đồng thời có phần lạnh lùng nhưng quyến rũ. Ngoài ra, toàn bộ khâu thiết kế, sản xuất trang phục và sản xuất catalogue với các người mẫu như Trang Khiếu, Hoàng Thùy đều được bảo mật. Thương hiệu muốn đảm bảo sự bất ngờ cho tới giây phút bộ sưu tập được trình diễn tại sân khấu VIFW.

- Địa điểm tổ chức tại GEM Centre TP HCM có thuận lợi gì cho show diễn?

- Đây là một địa điểm sang trọng, cao cấp, phù hợp với quy mô show diễn. Một sân khấu theo hướng tối giản, hiện đại góp phần tôn vinh bộ sưu tập. “The Marble” với 50 set đồ thể hiện tinh thần phá cách, hiện đại, cá tính và tự do của IVY moda sẽ được trình diễn lúc 20h, ngày 26/4.

Trang Khiếu trong buổi chụp hình “The Marble” của IVY moda.

- IVY moda dự định đưa bộ sưu tập lên cửa hàng trên toàn hệ thống vào lúc nào?

- Vận hành theo đúng tiêu chuẩn của một thương hiệu thời trang nhanh điển hình, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ đầu tháng 5, các thiết kế mới trong bộ sưu tập “The Marble” sẽ xuất hiện tại hệ thống showroom trên toàn quốc.

