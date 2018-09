Hương Ly trở thành quán quân Next Top 2015

Nàng 'hot girl' đã vượt qua Hồng Xuân, Nguyễn Hợp, Thành An để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tối 11/10, chung kết Vietnam's Next Top Model 2015 diễn ra tại TP HCM với chủ đề "The Final Lap - Chặng đua cuối", tiếp nối câu chuyện về cuộc hành trình "Keep Moving - Không ngừng chuyển động" của mùa giải thứ 6. Toàn bộ sân khấu, âm thanh, ánh sáng của The Final Lap được đầu tư mô phỏng như một trường đua thứ thiệt.

Chung cuộc, "tay đua" xinh đẹp Hương Ly đã vượt qua 3 thí sinh còn lại trong Top 4 để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trong vòng tay nhà thiết kế Julien Fournie, Hương Ly vỡ òa hạnh phúc khi đăng quang quán quân Next Top năm nay (xem video).

Trước đó, Hương Ly đã cùng Hồng Xuân, Nguyễn Hợp, Thành An trải qua các phần thử thách cam go để khẳng định khả năng của bản thân.

Top 4 bước vào phần thi đầu tiên là catwalk. Nguyễn Hợp thể hiện phong thái tự tin cùng những bước đi dứt khoát (xem video).

Thanh Hằng dành cho Hương Ly nhiều lời khen: "Khi nhìn em đi, chị sợ mọi thứ bốc cháy. Đêm chung kết khép lại sẽ mở ra con đường mới cho em. Để thành công, em phải cân bằng được cá tính của mình".

Cô gái cao 1m90 Hồng Xuân cũng được nữ giám khảo đánh giá là ngày càng tiến bộ, "đã có thể bước đi trên một đường thẳng".

Thí sinh nam duy nhất của Top 4 - Thành An.

Sau thử thách đầu tiên, ban giám khảo không chọn ra top 2 như các mùa trước. Thay vào đó, cả bốn thí sinh cùng bước vào phần thi photoshoot trực tiếp trên sân khấu (xem video).

Top 4 thực hiện tạo dáng trên không trung với đạo cụ là những vòng tròn được đưa từ trên cao xuống.

Bốn gương mặt xuất sắc của cuộc thi sánh vai bên nhau trong thử thách photoshoot.

Phần cuối chương trình, Top 14 bước ra sân khấu trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà.

Hồng Xuân, Nguyễn Hợp, Thành An, Hương Ly hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng.

Đúng như dự đoán của nhiều người, cô nàng xinh đẹp Hương Ly giành danh hiệu quán quân mùa giải thứ 6. Tuy nhiên, phần công bố kết quả khiến khán giả hụt hẫng bởi nó diễn ra quá chóng vánh và không hề trình chiếu những bức hình của vòng photoshoot.

Cô gái 20 tuổi, cao 1m76, đến từ Gia Lai sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị và trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam.

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

Tải FPT Play để xem các Game Show, TV Show hấp dẫn khác

Mytty

Ảnh: Maison de Bil