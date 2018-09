Tham dự hội chợ, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang chính hãng với mức giảm lên tới 50%.

Hội chợ "Vui hè sôi động - say sưa mua sắm" diễn ra từ 9/5 đến 24/5 tại Nhà triển lãm Cung văn hóa Lao Động - số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM. Chào hè, hệ thống cửa hàng mắt kính chính hãng eyewear HUT (thuộc Công ty TNHH thương mại An Trần là thành viên của Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng_AR GROUP JSC) cùng phối hợp với các thương hiệu thời trang VINCY, FOCI, Ha Gattini tổ chức hội chợ triển lãm mắt kính và thời trang lần một năm 2015.

Đến với hội chợ, người tiêu dùng có cơ hội sở hữu mắt kính chính hãng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Roberto Cavalli, Ferragamo, Gucci, Hugo Boss, Police, Nike, Marc by Marc Jacobs, Furla, Lacoste... với mức giá ưu đãi lên đến 50%. Nhân dịp này, AR GROUP JSC cũng giới thiệu đến người tiêu dùng các dòng kính thời trang, chất lượng do thương hiệu nghiên cứu và phát triển: Polar One, Prosun, Prosun Kid, Polarsolar, Jubilant, El Camino, Puppy, Readers với giá ưu đãi 10%.

Thấu hiểu tâm lý của người tiêu dùng muốn sở hữu mắt kính chính hãng và thời trang nhưng vẫn lo ngại mức giá, eyewear HUT tung ra hơn 1.000 sản phẩm mắt kính đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, tiết kiệm lên đến 90% so với giá gốc với các mức đồng giá 300.000 đồng; 600.000 đồng; 900.000 đồng; 1,2 triệu đồng; 1,5 triệu đồng; 2 triệu đồng.

Người tiêu dùng sẽ được giảm giá trực tiếp trên mỗi hóa đơn lên đến 500.000 đồng. Hội chợ mang đến bạn những chương trình ưu đãi “Mua kính tặng kính”, “Mua kính tặng tròng” và “Miễn phí khám mắt”. Thông tin chi tiết, liên hệ hotline 0933 800080 hoặc website: argroup.com.vn.

Tham gia ngày hội mua sắm hàng hiệu giảm giá năm nay, VINCY giảm giá lên đến 80% với nhiều mức: 99.000 đồng; 169.000 đồng; 199.000 đồng; 219.000 đồng; 269.000 đồng… Đây là cơ hội để bạn mua được những trang phục mặc nhà cao cấp với mức giá rẻ. Thời trang mặc nhà VINCY chào đón mùa hè với những thiết kế mang “hơi thở” mát dịu từ các chất liệu giảm nhiệt, thấm hút mồ hôi tốt, nhanh khô như toile, cotton, cotton satin, silk. Form dáng thiết kế mới luôn được các nhà thiết kế của hãng chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, luôn tôn dáng, dễ mặc, bật lên vẻ đẹp nữ tính và duyên dáng. Những sản phẩm của VINCY mang màu sắc và họa tiết thu hút, thích hợp với không khí mùa hè. Tham khảo thêm tại: vincy.com.vn hoặc facebook.com/vincy.com.vn.

Sản phẩm của FOCI mang phong cách trẻ trung, năng động với áo thun Polo, T-shirt & Jeans thanh lịch, trang nhã. Sản phẩm thời trang phục vụ giới văn phòng như: sơ mi công sở, áo kiểu, áo khoác, váy, dạo phố, áo thun được thiết kế trẻ trung, hợp thời trang và cập nhật xu hướng. Tham gia hội chợ lần này, khách hàng sẽ thỏa sức mua sắm và chọn lựa những sản phẩm hợp mốt với mức giảm ưu đãi đặc biệt từ thương hiệu thời trang FOCI. Hãng triển khai bán hàng đồng giá chỉ từ: 79.000 đồng; 99.000 đồng; 149.000 đồng; 199.000 đồng...

Ha Gattini giảm giá 50% tất cả các sản phẩm được bán tại hội chợ. Tại đây, người tiêu dùng có thể sở hữu những thiết kế đầm công sở mới, những mẫu thời trang thể thao cá tính với mức giá chỉ từ 59.000 đồng.

Thu Ngân